Největší změnou oslav je podle Jany Komišové, vedoucí Odboru prezentace a marketingu plzeňského magistrátu, přesunutí části vojensko-historického programu. „Kvůli probíhající revitalizaci parku za Plazou se letos program přesune do sadového okruhu. Šafaříkovy a Křižíkovy sady včetně Proluky obsadí Klub vojenské historie Tommy & Yankee, který se snaží co nejvěrněji přiblížit poměry amerických vojáků prostřednictvím takzvané oživené historie, a Klub vojenské historie 16. obrněné divize,“ uvedla Komišová.

„K vidění tu budou vozy těžké a lehké obrněné techniky, mezi nimi i nejcennější kus – plně pojízdný střední tank Sherman M4A4 a průzkumné automobily Ford M8, polopásové halftracky nebo těžký tahač Diamond,“ doplnil Pavel Rogl z Klubu vojenské historie, konkrétně 16. obrněné divize. V nové lokalitě U Ježíška se dále představí Kombinovaný oddíl reprezentující odkaz Československé samostatné obrněné brigády se zahraničními účastníky z Holandska, Anglie a Slovenska. Ti dorazí s dobovou technikou.

Vzpomínkové akty se uskuteční ve čtvrtek 5. května a v pátek 6. května, vyvrcholí setkáním u pomníku „Díky, Ameriko!“. Populární Convoy of Liberty se zhruba dvěma sty vojensko-historickými vozidly a technikou a částí techniky Armády České republiky je naplánován na nedělní dopoledne. Doprovodí jej přelet dobových letounů.

Kulturní program na náměstí Republiky zahájí rozhlasový Big Band Gustava Broma s Danem Bártou. V dalších dnech tady vystoupí například Boogie Boys, Plzeňská filharmonie s programem The Best of America, Rudolf Křesťan & Druhá tráva, Samson a jeho parta, Taxmeni nebo folková a folkrocková skupina Epydemye. Část hudebního programu zaměřeného na folk a country se představí v prostoru před muzeem Patton Memorial Pilsen. Slavnostní večer Thank you, boys! v režii Michala Cabana se odehraje na náměstí Republiky v sobotu 7. května od 20 hodin a bude věnován vojákům – hrdinům, kteří bojovali a v současné době opět bojují za svobodu.