Součástí této rodinné akce se i letos stalo vyhlášení vítězných Regionálních potravin Plzeňského kraje za rok 2021. V kraji letos soutěžilo v devíti kategoriích celkem 130 produktů od 37 výrobců. Jedním z vítězů byl například pečený čaj Kouzelné hrušky se skořicí Od Macháčků. „Je opravdu kouzelný, velmi chutný a plný českých hrušek, které bereme ze Sadů Nebílovy a od zahrádkářů. Je to už naše čtvrté ocenění Regionální potravinou,“ řekla Helena Macháčková z firmy Od Macháčků, která vyrábí tyto dobroty už šest let v Rybnici na severu Plzeňska.

„Top odrůdou je určitě odrůda Rubín, Rubinola nebo Šampion. Tato jablka jsou u našich zákazníků oblíbená nejvíce. Novinkou v nebílovských sadech je pěstování jahod, vysázeli jsme je na jednom hektaru. Další novinkou je naše nově zrekonstruovaná prodejna. Do budoucna tu vznikne další část prodejny a také kavárna. Chtěli bychom, aby k nám lidé jezdili nejen za ovocem, ale aby si tu mohli i zpříjemnit den,“ dodala sadařka.

Slunečné počasí přilákalo v neděli mnoho lidí do nebílovských sadů na Slavnosti jablek.

