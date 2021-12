Během více než dvou let se v Pačejově nahradila nevyhovující úrovňová nástupiště novými s výškou 550 mm nad kolejí. Stanice má nyní jedno vnější a jedno jednostranné nástupiště o délce 120 metrů. Před stavbou tam musely rychlíky zpomalovat až na 65 km/h, nyní mohou jet rychlostí až 100 km/h. „Odstranění propadu rychlosti přinese zkrácení jízdních dob vlaků na důležité spojnici Českých Budějovic a Plzně. Kromě samotné stanice Pačejov se renovovaly také části obou navazujících dvoukolejných úseků do Horažďovic předměstí a do Nepomuku,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Přístup na nástupiště je novým podchodem, který zdobí kresby dětí z místní základní a mateřské školy. Součástí projektu byla i výstavba dvou nástupišť a přístřešku na zastávce Kovčín. V celém úseku bylo zrekonstruováno trakčního vedení, čtyři mosty a deset propustků a byla postavena opěrná zeď.

Kompletní opravy se dočká také výpravní budova v Pačejově, kde budou stavební práce hotové do konce roku. „Objekt získal především novou střechu, vyměnila se okna a dveře, opravou a zateplením prošla fasáda. V interiéru se opravily zejména tři bytové jednotky a společné prostory. Cestujícím budou moci využít výrazně renovovanou čekárnu i veřejné toalety. Náklady na kompletní opravu výpravní budovy dosáhly 36,8 milionu korun,“ uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.

Přestupní terminál

Rekonstrukci stanice vítá i krajský náměstek pro dopravu Pavel Čížek především s ohledem na plánovaný přestupný terminál v Pačejově. „Tato trať směrem na Nepomuk a Horažďovice je jedna z nejvíce frekventovaných. Převážíme na ní hodně cestujících a daří se nám i navyšovat jejich počet tím, že jim usnadňujeme přestupy. Podařilo se nám udělat těsně vedle nádraží přestupní terminál v Nepomuku a v Blovicích, takže přestup z autobusu na vlak je pro cestující okamžitý a pohodlný. Jsme proto rádi, že podobná rekonstrukce bude probíhat i v Pačejově,“ řekl Čížek s tím, že přestupní terminál by tam měl vzniknout již v příštím roce. Plzeňský kraj se bude na jeho vybudování snažit získat dotaci z Evropské unie.

Nově opravené nádraží dělá radost i starostovi Pačejova Janu Vavřičkovi. „Dnešní den bude do naší kroniky zapsán zlatým písmem, protože za 150 existence této tratě zde dochází k obrovskému posunu v kvalitě cestování pro naše občany i turisty. Má to pro nás obrovský význam a je to krásné,“ sdělil starosta s tím, že je rád, že se do prací zařadila i budova a nedaleký most. „Na opravě budovy jsem makal několik měsíců možná rok, kdy jsem byl několikrát v Praze a přesvědčoval jsem investora, že by byly velká škoda, kdyby se tady udělala modernizace trati a peronů a výpravní budova by zůstala ve stavu, v jakém byla. Nadjezd je sice v registru obce Olšany, ale jeho stav nás také trápil, takže je dobře, že se zařadila i jeho oprava,“ dodal Vavřička.

Celkové investiční náklady akce činí 1,29 miliardy Kč. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava 2014–2020. Příspěvek EU může dosáhnout až 809 372 073 korun. Národní financování zajišťuje Státní fond dopravní infrastruktury.