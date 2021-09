Podle ředitelky školy Ivety Žižkové bylo zahájení školního roku bez problémů. „Vše proběhlo naprosto v pořádku. Testovalo se zhruba 350 dětí. Některé děti už přišly i s certifikátem, že jsou naočkovaní, jiné nechali před nástup rodiče preventivně otestovat PCR testem,“ informovala ředitelka s tím, že pouze jedni rodiče dopředu nahlásili, že se jejich dítě testovat nebude. „Nakonec však přišlo,“ poznamenala.

Netestovaný žák by musel být celý den s respirátorem či rouškou. Škola by mu musela vyhradit prostor na svačinu a na stravování v jídelně, ale také toalety. „Což je dle mého názoru pro to dítě strašné. Izolovali bychom ho a bylo by to horší, než když si ho rodiče nechají doma,“ podotkla.

Na Benešovu ZŠ letos nastoupilo 46 prvňáčků, které paní ředitelka slavnostně přivítala. Loni jich bylo 44, ty počty jsou podobné. Testovat se budou ale až zítra. Chceme, aby jejich první den ve škole byl opravdu slavnostní,“ řekla Deníku Žižková.

Přibližně 1600 prvňáčků dnes poprvé usedlo do školních lavic ve 26 městem Plzní zřizovaných základních školách. Prvňáčků je letos o něco méně než loni. Celkem do plzeňských základních škol dnes nastoupilo téměř 15 tisíc žáků. Na mnohé žáky čekaly zrekonstruované učebny, opravené budovy či hřiště. I nový školní rok bude poznamenaný opatřeními proti šíření onemocnění covid-19. V prvních dvou dnech musí základní školy otestovat své žáky. Mnoho režimových opatření již aplikovaly školy v předchozím školním roce. Žáky 20. základní školy v Brojově ulici na Slovanech dnes ráno přivítal primátor města Plzně Martin Baxa, radní pro oblast školství Lucie Kantorová doprovodila do školních lavic prvňáčky ve 14. základní škole v Doubravce.

„Do prvních tříd by mělo v letošním roce 2021/2022 nastoupit okolo 1600 dětí. Předpokládáme však, že toto číslo bude o něco nižší z důvodu duplicit,“ vysvětlila vedoucí Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Plzně Dagmar Škrlantová. Pro srovnání doplnila, že loni do prvních tříd nastoupilo 1632 prvňáčků, předloni to bylo 1591 dětí. „Letos předpokládáme, že ve školách zřizovaných městem bude necelých 15 tisíc žáků. Přesné číslo však budeme vědět až během září. Loni měly plzeňské školy 14 664 žáků, předloni 14 521,“ doplnila Dagmar Škrlantová.

Plzeňské základní školy budou testovat své žáky antigenními testy, pouze Základní škola a mateřská škola v Božkově bude testovat PCR testy. Ta se již v minulém roce zapojila do pilotního programu testování PCR testy.