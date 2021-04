Když dnes ráno přiváděli rodiče své děti ke školkám, radost ze znovuotevření nešla v dětských tvářích přehlédnout. Podle některých z rodičů nemohly jejich ratolesti samou radostí ani dospat. „Obvykle chodíme do školky až tak na osmou, ale malá chtěla jít dnes ráno hned na sedmou, jak už se těšila na ostatní děti a na paní učitelku,“ uvedla jedna z maminek před lochotínskou 78. mateřskou školou v Sokolovské ulici. Nadšení dětí z otevření potvrdila i ředitelka školky Monika Kalašová. „Spáči, které rodiče běžně jen těžko budí, a chodí obvykle až na osmou hodinu, přišli dnes už na půl sedmou. Radost z nich opravdu čišela. Věřím, že školky se otevřely už napořád,“ řekla ředitelka jedné z největších mateřských školek v Plzni. Také podle zdejších učitelek bylo vidět, jak se děti na otevření těšily. Ráno podle nich překypovaly energií, byly v neustálém pohybu a pořád se smály.

Školky se v Česku uzavřely 1. března. Poté 12. dubna se do nich mohli vrátit předškoláci. V pondělí 26. dubna se mohly kompletně otevřít školky v Plzeňském, Královéhradeckém a Karlovarském kraji, kde výskyt nově nakažených covidem-19 klesl pod 100 na 100 000 lidí za sedm dní. Lochotínská školka s kapacitou 188 dětí byla otevřená po celou dobu i během lockdownu, a to pro děti rodičů pracujících v první linii. „Předškoláků nastoupilo 12. dubna celkem 66, přišli téměř všichni. Dnes do školky nastoupila také drtivá většina dětí – odhaduji, že 165 žáků. Rodičům jsme znovuotevření naší školky oznámili ve čtvrtek e-mailem, informace jsme zveřejnili také na našem webu. Celou dobu nás kontaktovali, kdy už otevřeme. I v době, kdy jsme otevírali právě pro předškoláky, se zkoušeli ptát, jestli bychom nemohli vzít do školek také jejich děti, kterým podle jejich slov strašně chyběli paní učitelky a ostatní spolužáci," uvedla dále Kalašová.

Vedení školek v Karlovarském a Královehradeckém kraji věděla s týdenním předstihem, že se školky v jejich regionu plánují otevřít a měla tak na přípravu více času. Školky v plzeňském regionu měly tuto informaci teprve od konce minulého týdne. I přesto se dokázaly na děti dostatečně připravit. „Navařit jsme pro děti stihli. Jídlo jsme objednávali vlastně po celou dobu pro děti zdravotníků, takže s tím problém nebyl. Na dnešní den jsme počet obědů jen navýšili na 165 porcí. Budou mít segedínský guláš s knedlíkem," dodala Kalašová.

Otevřít dnes mohla také 51. mateřská škola v Částkově ulici na Slovanech. „Žádné provozní problémy při otevření nenastaly, školku jsme měli otevřenou už od 12. dubna pro předškoláky a pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. V pátek v poledne jsem vyvěsila na web, že mohou ode dneška nastoupit všechny děti, a všem rodičům jsem v pátek odpoledne rozeslala e-maily. Je to na poslední chvíli, tak uvidíme, kolik jich dnes přijde, ale podle mých informací už se děti na otevření strašně těšily. Také od rodičů jsem slyšela jen pozitivní reakce, že už je konečně přijmeme," řekla ředitelka školky na Slovanech Blanka Linhartová. „Kapacita naší školky je 90 dětí. Řekla bych, že jich dnes nastoupí většina. První den nástupu dětí, kdy nevíme, kolik jich přesně dorazí, vždy řešíme krupicovou kaší k obědu, takže ta bude i dnes," dodala s úsměvem Linhartová.

„Do školek mohou děti chodit bez roušek a bez testů. Učitelé roušky nosit musí, což je problém například u dětí cizinců, které potřebují celý jejich projev i vidět. Ve školkách dále není nutné omezení počtu dětí ve skupině či třídě. Povinnost testovat jak pedagogické, tak nepedagogické pracovníky zůstává, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem nebo ne. Testovat se budou muset jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden," uzavřela ředitelka.

V plzeňském regionu je celkem 281 mateřských škol, obecních je 258, soukromých 17, kraj spravuje pět školek a jedna je církevní. V krajském městě je 40 samostatných mateřských škol a dalších šest pod základními školami, celkem do nich chodí zhruba 5000 dětí.