Školám se tenčí zásoby testů na covid-19. Oslovená zařízení v kraji tak mají dostatek testů na týden až 14 dní, na další týden očekávají mimořádnou dodávku od Národního pedagogického institutu, přespříští týden by pak měly testy obdržet od státu na základě nově vyhlášeného tendru.

Situace kolem testování žáků se zkomplikovala minulý týden, kdy Správa státních hmotných rezerv zrušila tendr na zhruba 5,5 milionů antigenních testů. Ani jeden ze čtyř zájemců totiž nesplnil podmínky soutěže. Školy se tak začaly obávat, zda dodávky přijdou včas, aby mohly pokračovat ve vyučování.

Podle vedoucí plzeňského odboru školství Dagmar Škrlantové mají na tento týden školy testy zajištěné. „Všechny školy avizovaly, že tento týden testování zvládnou. Na příští pak očekáváme mimořádnou dodávku od Národního pedagogického institutu,“ řekla Škrlantová s tím, že od 17. května by měly přijít testy z nově vyhlášeného tendru. „Pokud se ale na nás některá ze škol obrátí, že testy na příští týden budou chybět, jsme schopni jí pomoci,“ doplnila.

Z vlastních zásob už čerpají na 13. základní škole v Habrmannově ulici v Plzni. „Čtrnáct dní vystačíme. Jsou to ale testy, které jsme si pořídili sami. Očekáváme, že další pak dodá stát. Rezervu jsme si totiž vytvořili už v době, než vláda oznámila, že se bude testovat,“ upozornila ředitelka školy Zdeňka Vrátníková.

Domažlická základní škola v Komenského ulici má zásobu testů i na celý příští týden. Informaci potvrdil tamější ředitel Ivan Rybár. Ten čeká na další pokyny z ministerstva i od zřizovatele. Pokud by rozhodnutí záviselo jenom na něm, od testování i roušek by upustil. „Myslím, že rodiče jsou rozumní. Pokud není jejich dítěti dobře, do školy ho nepošlou,“ sdělil Rybár. Doplnil, že zatím provedli přibližně 2000 testů, pozitivní výsledek nebyl ani jeden.

TESTY NA PŘIJÍMAČKY

V pondělí na výuku nastoupili také žáci nižšího stupně víceletých gymnázií. Ředitel Církevního gymnázia Plzeň Daniel Petříček informoval, že škola nedostatkem testů netrpí. Zásoby má zhruba na tři týdny. „Jsme výjimka potvrzující tu všeobecnou situaci. Vydrželi bychom nejdéle do 24. května,“ uvedl.

Gymnázium totiž v době, kdy se testy objednávaly, počítalo s variantou, že se tam budou muset testovat i žáci, kteří do školy dorazí na přijímací zkoušky.