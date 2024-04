Spolek PaNaMo ve spolupráci s Nadačním fondem Zelený poklad připravil pro žáky a studenty plzeňských škol už druhou sérii zážitkových workshopů Trash? Fresh! na téma recyklace. V pondělí 19. dubna se s jejich výsledky může seznámit i veřejnost.

Lektorka workshopů Trash? Fresh! Martina Dobiášová. | Foto: Alžběta Huclová

Pod vedením lektorky a divadelní režisérky Martiny Dobiášové se účastníci workshopů tentokrát zaměřili na životní cyklus jednoho pečlivě vybraného objektu – konkrétně vyřazeného kusu oblečení. Dokumentují jeho cestu od vzniku, sledují jeho původ a kreativně se snaží najít další využití.

Dvouhodinové workshopy Trash? Fresh! #2 probíhaly v malém sále Moving Station a každého se účastnila jedna školní třída. „Společně mapujeme životní cestu jednoho kusu oblečení, které by skončilo jako odpad. Sledujeme, z čeho bylo vyrobené, všímáme si různých fází na trhu, hodnotíme jeho skutečnou užitečnost a hledáme další možnosti použití. Prostřednictvím strukturovaného dramatu se účastníci aktivně zapojí do různých rolí v příběhu a vžijí se do nich. Zároveň vše zaznamenají na velkoformátový pruh papíru,“ vysvětluje lektorka Martina Dobiášová.

Výstupy z workshopů budou prezentovány v rámci zahájení Ozvěn EKOFILMu v Plzni 2024, v pondělí 15. 4. od 19 hodin ve velkém sále Moving Station.

„Protože jsou nám blízké dramatické metody, zacházeli jsme s jednotlivými kusy oblečení jako s postavami. Během workshopů vznikly barvité příběhy, které dobře ilustrují charakter i životní cyklus oblečení. Každé jednotlivé tričko, svetr nebo mikina se tady staly hrdiny příběhu – zčásti fiktivního a zčásti naprosto reálného. Během zahájení plzeňských Ozvěn EKOFILMu se diváci budou moci seznámit s několika postavami přímo na jevišti. Přizvali jsme k tomu samozřejmě ty nejpovolanější – žáky, kteří se workshopů zúčastnili,” popisuje koordinátorka projektu Marcela Mašínová.

Dům s Loosovými interiéry se uzavře. Poslední šance je vidět bude o víkendu

Po prezentaci Trash? Fresh! #2 bude následovat projekce filmu Greenwashing: Zabiják klimatu - vítězného snímku 49. MFF EKOFILM v kategorii Vize přírody. Vstup na zahájení je zdarma a své místo v sále je možné rezervovat prostřednictvím sítě GoOut.

„Jsme rádi, že série workshopů vedou studenty k uvědomělejšímu nakupování a spotřebě, k přemýšlení nad udržitelností a také k tomu, aby si uvědomili, jak naše rozhodnutí ovlivňují svět kolem i životní prostředí,“ řekla předsedkyně správní rady Nadačního fondu Zelený poklad Ing. Lucie Indrová.

Ozvěny EKOFILMu v Plzni 2024 potrvají až do 19. 4. a kromě projekcí s tématikou životního prostředí a jeho ochrany nabídnou i debaty s environmentalisty, pohybovou inscenaci či tematickou výstavu Voda spojuje. Více o programu na stránkách Moving Station.