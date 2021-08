„Nástavbou jsme vytvořili zázemí pro výuku odborných předmětů a k tomu odpovídající zázemí pro učitele. Současně jsme díky vybudování výtahu zajistili bezbariérovost těchto učeben školy,“ uvedl primátor města Martin Baxa.

„Náklady na vybudování nástavby jsou ve výši 46,7 milionu korun včetně DPH. Nástavba má celkovou rozlohu 1925 metrů čtverečních. Zajímavostí projektu je vegetační střecha, která se skládá ze suchomilných přepěstovaných rostlin na ploše 941 metrů čtverečních. Přestavba probíhala za plného provozu školy,“ vysvětlil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

„V sedmi odborných třídách vznikly dvě učebny cizích jazyků, učebna přírodopisu, zeměpisu, informatiky, fyziky a chemie,“ doplnila radní pro oblast školství Lucie Kantorová. Nové učebny jsou školou nadstandardně vybaveny, kapacita každé učebny je 30 žáků, ve třídě bude interaktivní panel a škola také učebny vybavila celkem 91 počítači pro potřebu žáků a pedagogů, nechybí nový nábytek a telekomunikační prostředky.

Kromě nástavby celého patra s odbornými učebnami, kabinety a sociálním zařízením se přistavil výtah na zadní fasádu školy ze dvora, který též bude upraven na bezbariérový pro zajištění přístupu pro hendikepované. „Realizaci nástavby jsme provedli vybouráním zastřešení nad třetím nadzemním podlažím hlavního objektu školy. Nástavba si vyžádala i další stavební úpravy v objektu jako například rozvody instalací. Vzduchotechnika školy je umístěna na střeše nové nástavby,“ popsal Jaroslav Petrák, vedoucí oddělení přípravy a realizace vodních a pozemních staveb Odboru investic Magistrátu města Plzně, jenž měl nástavbu na starost.

„Školu navštěvuje v současné době 512 žáků, kteří jsou rozděleni do 20 kmenových učeben. Jsme škola zaměřená na sportovní aktivity dětí v době po vyučování. Máme k tomu výborné podmínky. V letech 2008 až 2009 jsme z finančních prostředků Evropské unie vystavěli sportovní areál s šesti víceúčelovými hřišti, hřištěm na plážový volejbal a atletickou dráhou dlouhou 60 metrů s doskočištěm pro skok daleký. Na koncepci sportovního vyžití dětí a mládeže spolupracujeme s FC Viktoria Plzeň, TJ Lokomotiva Plzeň, HBC Plzeň a Ragby Plzeň. Do 6. ročníku k nám přicházejí již 75 let také žáci ze Základní a mateřské školy Plzeň – Božkov, kde výuka probíhá pouze do pátého ročníku,“ přiblížil 20. základní školu její ředitel Pavel Kocián.