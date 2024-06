V základní škole při Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni-Bolevci si děti připravily různé divadelní a taneční vystoupení v kostýmech pro své učitelky a učitele, rodiče i veřejnost.

„Slavnostní zakončení školního roku je naše tradice. Tak jako první školní den připravují slavnostní zahájení učitelky pro děti, tak v červnu připravují své vystoupení děti. S přípravou se začíná už na škole v přírodě a hlavní zkoušky pak probíhají poslední červnový týden. Všichni se na to s dětmi i rodiči moc těší. V letošním školním roce proběhla celoškolní akce - Škola v Bradavicích, a tak se naši třeťáci a čtvrťáci nechali inspirovat a závěrečné vystoupení nacvičili na téma Harryho Pottera,“ říká Ivana Loukotová, zástupkyně ředitelky školy.

S posledním školním rokem se loučili i předškoláci v Mateřské škole Pohádka ve Zbůchu na jižním Plzeňsku. Ti zároveň byli ředitelkou školy Kateřinou Langmaierovou pasováni na školáky, protože hned po prázdninách je už čekají lavice základních škol.

Konec školního roku na Gymnáziu Františka Křižíka v Plzni. | Video: Pavel Bouda

„Letos od nás odchází pětatřicet předškoláků ve třech skupinách, které jsme si pojmenovali Včelky, Žabky a Veverky. Takovéto akce zde děláme už mnoho let, ale v téhle podobě je to teprve popáté. Na přípravě programu se podílely všechny naše učitelky i asistentky a všichni společně už se těšíme na příští rok, kdy budeme mít zbrusu novou školku, do které bychom se měli stěhovat někdy na přelomu února a března,“ dodává ředitelka.

Rozloučení s příštími předškoláky by se tak mohlo za rok ve Zbůchu odehrávat už v zahradě nového školního areálu.