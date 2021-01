Zdroj: Deník

„Na prvním stupni chystáme s dětmi projekt, který bude jak v on-line formě, tak po návratu žáků do školy i prezenčně. Bude to takový netradiční pohled na život Josefa Hlávky. Veřejnosti by měl být představen na jaře,“ řekl Deníku ředitel školy Petr Fornouz.

Z ATRIA SPORTOVIŠTĚ

Škola nyní také například ve spolupráci s městem rekonstruuje hřiště u budovy prvního stupně v Rebcově ulici za zhruba 4,2 milionu korun. „Hotové by mělo být na jaře,“ informoval ředitel s tím, že ve venkovním atriu budovy druhého stupně v ulici Na Jordáně by mělo vzniknout outdoorové hřiště, na kterém budou moci žáci trávit čas zejména o velkých přestávkách.

POMOHL BY BAZÉN

Podle Fornouze by byla pro školu také přínosná oprava běžeckého hřiště a postavení plaveckého areálu s krytým bazénem, o kterém se v Přešticích mluví již mnoho let a současné vedení města začalo pracovat na projektové dokumentaci. „Tento areál by nám určitě pomohl. Se žáky už bychom nemuseli dojíždět do bazénu do Klatov,“ uzavřel ředitel.