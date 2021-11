Naopak Valaši přes usilovnou snahu a shánění posil (proti Plzni nasadili z Brna čerstvě angažovaného Kanaďana Malleta) zůstávají hluboko u dna soutěže.

Dalo by se říct povinná výhra Indiánů na ledě posledního se však nerodila nijak lehce. Vždyť Valaši minulé dva domácí zápasy vyhráli, což se jim povedlo poprvé v sezoně a navíc Škodovka ve Zlíně předtím třikrát vyšla zkrátka.

V úterním večeru ale hostům vyšel skvěle už vstup do zápasu a ve třetí minutě šli do vedení. To v přesilovce gólmana Kašíka nachytal z levého kruhu švihem do vzdálenějšího rohu švédský snajpr Blomstrand. Finální pobídkou se pod vedoucí gól podepsal Čerešňák znovu v roli kapitána.

Indiáni měli dál víc ze hry a po rychlé kombinaci mohli přidat druhý gól, jenže před odkrytou brankou stihl jeden z bránících hráčů puk ještě srazit do bezpečí. Nebezpečně poté pálil Schleiss, ale Kašík kryl. Domácím pak ke srovnání nepomohly ani dvě přesilovky po sobě. Do jediné vážnější šance se Zlínští dostali paradoxně po akci hostů, kdy vyrazili do přečíslení dva na jednoho, ale na Svobodu v plzeňské kleci nevyzráli.

Hokejisté Zlína ve 28. kole TIpsport extraligy vyzvali Plzeň (bílé dresy).Zdroj: pro Deník: PSG Berani Zlín/Libor KožíkV úvodu druhé třetiny pak Berani nejprve přečkali zbytek škodovácké přesilovky a následně i s přispěním početní výhody zatlačili Indiány do defenzivy. Usazení před Svobodou však míjeli cíl nebo trefovali připraveného brankáře.

Po polovině utkání se Škodovka ze sevření soupeře vymanila a zvlášť čtvrtý útok překypoval aktivitou. Dvakrát rychlou akci zakončoval Kantner, podruhé mu ve skórování zabránil roztažený Kašík a v následném závaru se hosté už k dorážce nedostali. Až v 35. minutě byli plzeňští mladíci odměněni. Přikryl přihrával zpoza zlínské branky, Kantner puk ještě popotáhl podél Kašíka a zvýšil na 2:0 pro Škodovku. .

Nakonec šlo o vítězný zásah, i když domácí ještě zápas dokázali zdramatizovat.

Jiříček už může na pivo. Hlavní je hokej, říká talentovaný zadák

V úvodu třetí části Berani využili přesilovku. Puk po zmatcích před plzeňskou brankou vyplaval před Honejskem a ten z pravého kruhu snížil. Běžela 46. minuta zápasu a kontaktní gól ještě víc vybudil aktivitu domácích. Probudila se i hrstka diváků v hledišti. Dožadovali se vyrovnávacího gólu, ale Berani už Svobodu nepřekonali, a to ani v přesile pět na tři. Před koncem třetiny se pak o šanci na nějaký nápor připravili vyloučením. Tři body putovaly na západ Čech.

V pátečním dějství extraligy se v Plzni střetne Škodovka od 17.30 hodin v derby s Karlovými Vary.

Hlasy trenérů

Luboš Rob (Zlín): „Chtěli jsme začít aktivně, bohužel první třetina nebyla z naší strany dobrá. Úplně jsme ji ztratili. Hned v prvním střídání jsme se dostali pod tlak a Plzeň byla lepší až do jejího konce. V prostřední části jsme měli pasáž, kdy jsme se zvedli, ale bohužel jsme si opět nepomohli přesilovkami. Podobné to bylo v závěru zápasu. To nám chybělo k zisku alespoň bodu. V poslední části aktivita z naší strany byla, tak bychom si to představovali pokaždé. Zápas jsme ale ztratili už pasivitou v úvodním dějství.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsme dobrou první třetinu, vytvořili jsme si spoustu gólových šancí, bohužel jsme dali jen gól. V prostřední části domácí přidali, chvilkami jsme byli pod tlakem i vinou našich vyloučení. Před poslední periodou jsme věděli, že Zlín do toho ještě půjde s maximálním nasazením, což se potvrdilo. Opět jsme měli spoustu vyloučených, což vedlo ke snížení a v závěru i s trochou štěstí jsme uhráli výsledek, který nám přinesl tři body. Za to jsme hrozně rádi, protože mužstvo znovu předvedlo bojovný a obětavý výkon. To je cesta, kterou musíme jít."

Poloprázdné tribuny a to ticho v hledišti je strašně smutné, přiznává Kantner

PSG BERANI ZLÍN – ŠKODA PLZEŇ 1:2

Třetiny: 0:1, 0:1, 1:0. Branky a nahrávky: 46. Honejsek (Okál) – 3. Blomstrand (Čerešňák, Bulíř), 35. Kantner (M. Marcel, F. Přikryl). Rozhodčí: Hradil, Ondráček – Rampír, Bohuněk. Vyloučení: 4:7. Využití: 1:1. Střely na branku: 33:27. Diváci: 1 000.

Nejlepší hráči: Antonín Honejsek – Matyáš Kantner.

Zlín: Kašík – Mamčics, Gazda, Suhrada, O. Němec, M. Novotný, T. Hanousek, Ferenc – Kubiš, P. Sedláček, O. Flynn – Mallet, Honejsek, Okál – Zabusovs, Hejcman, Michasjonok – Köhler, R. Veselý, Karafiát. Trenéři: Jenáček, Rob a Hamrlík.

Plzeň: Miroslav Svoboda – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, Jiříček, Kvasnička, Budík, Kremláček – Dzierkals, Mertl, M. Lang – Blomstrand, G. Thorell, Bulíř – F. Suchý, Kodýtek, Schleiss – Kantner, F. Přikryl, M. Marcel. Trenéři: Říha a Baďouček.