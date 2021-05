Největší středoevropský výrobce kolejových vozidel, skupina Škoda Transportation, již zná své auditované hospodářské výsledky za rok 2020.

Celkem 79 nových souprav RegioPanter dodá v příštích čtyřech letech plzeňská Škoda Transportation Českým drahám. | Foto: ČD

Díky novým zakázkám nejen na kolejová či kolová vozidla, ale i na samostatné elektrické výzbroje či modernizace a opravy vozidel se Škodovce zvýšila zásoba práce na cca 3 roky a v celkové hodnotě dosahuje 68,7 mld. Kč. Rok 2020 byl pro skupinu významný i s ohledem na nové investice do výzkumu a vývoje, které dosáhly celkově téměř dvou miliard korun a také do výroby, kde investice dosáhly 0,85 mld. Kč. To vedlo i k vytvoření více jak 600 nových pracovních míst.