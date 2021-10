Co bylo motivem přihlášení?

Především jsme chtěli prezentovat firmu i jinak než našimi výrobky, že jsme i firma kde se pořádají různé akce a že se dokážeme dát dohromady i mimo práci a jít si společně zahrát fotbal a udělat dobré jméno naší firmy.

Bylo složité dát dohromady tým? Byl velký zájem?

Nebylo, máme víceméně stejný tým, jako minulý rok kdy jsme skončili těsně pod vrcholem. Samozřejmě nějaké nové tváře budou, ale spíš je to kosmetické. Jádro mančaftu zůstává pořád stejné.

Chystáte se nějak společně? Chodíte si během roku zahrát?

To ne. Máme každý svůj fotbal plus práci na různých úrovních a tak je téměř nemožné najít nějaký pravidelný den a čas kdyby jsme se sešli a šli si zahrát. Hlavně si myslím, že už by toho fotbalu bylo na všechny moc, kdyby si ještě mimo své tréninky šli znovu zahrát.

Máte v týmu fotbalisty, kteří hrají soutěže?

Fotbalisté jsme téměř všichni a samozřejmě každý hraje na nějaké úrovni, ať vyšší či nižší.

Jaký je vůbec váš vztah k fotbalu? Nejen váš, ale i kolegů…

Kladný, všichni jsme sportovci, fotbalisté co ten sport prostě mají rádi a baví je.