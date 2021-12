„Děkuji vám také za dlouhou a náročnou službu, kterou obětavě vykonáváte v souvislosti s pandemií nemoci covid-19. Pomáháte různými cestami – při trasování, rozvozu testů či při mnohém dalším. A především vám děkuji za to, jak jste nezaváhali a zcela profesionálně poskytli první pomoc, a tím zachránili životy našich občanů,“ uvedl primátor města Plzně Martin Baxa a popřál oceněným především pevné zdraví a klidný advent.

„Pro nás je to velký okamžik, nejen z profesního hlediska, ale především z toho lidského. Dnešní slavnostní setkání je pro nás příležitostí, jak vám poděkovat za vaši práci, za to, co děláte pro naše občany, ale dnes konkrétně za to, že jste byli u toho, kdy bylo potřeba zachránit život a vy jste tak vykonali. Velmi si vážíme vaší práce, děkujeme za to a klobouk dolů před vaší prací,“ doplnil radní pro oblast bezpečnosti Martin Zrzavecký.

Kdo získal cenu

HASIČI

Tomáš Jarošík (velitel jednotky), Tomáš Liška, Petr Voráček, Jiří Cozl, Adolf Pech, Petr Nový (členové jednotky)

Devatenáct příslušníků integrovaného záchranného systému i jednoho odvážného občana ocenilo město Plzeň za záchranu života. Oceněna byla i jednotka hasičů z Košutky Tomáš Liška, Petr Voráček, Jiří Cozl, Adolf Pech, Petr Nový s velitelem Tomášem Jarošíkem.Zdroj: MMP29. dubna večer se stala dopravní nehoda v bezprostřední blízkosti požární stanice Košutka. Osobní vozidlo spadlo do šest metrů hlubokého výkopu stavby západního okruhu města Plzně. Vážně zraněný řidič uvízl v bezvědomí a s probodnutým hrudníkem ve vozidle. Hasiči pomocí hydraulického zařízení vyprostili řidiče z vozidla. Následně provedli předlékařskou pomoc a pomocí lezecké techniky transportovali řidiče do péče záchranné služby. Svým vysoce profesionálním přístupem se všichni příslušníci jednotky velkou měrou zasloužili o záchranu lidského života.

Lukáš Fořt (příslušník HZS PK, ÚO Plzeň sloužícího na požární stanici Plzeň Střed), Ladislav Fišera (člen jednotky SDH Litice), Martin Houdek

Devatenáct příslušníků integrovaného záchranného systému i jednoho odvážného občana ocenilo město Plzeň za záchranu života. S martinem Houdkem byli oceněni i člen HZS Lukáš Fořt a Ladislav Fišera z SDH Litice.Zdroj: MMP22. června 2021 v Liticích před Lidovým domem zkolaboval muž, který upadl do bezvědomí a nedýchal. Kolapsu byl přítomen příslušník Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje (HZS PK) Lukáš Fořt, toho času mimo službu. Bezodkladně zareagoval a zahájil kardiopulmonální resuscitaci. Při nepřímé srdeční masáži mu byl nápomocen přítomný Ladislav Fišera, člen JSDH Litice a občan Martin Houdek, který držel hlavu resuscitovaného v záklonu. S ohledem na závažnost situace byla na místo prostřednictvím tísňové linky 155 povolána zdravotnická záchranná služba, která si po příjezdu pacienta převzala a pokračovala již v odborné resuscitaci. Dle vyjádření lékaře Zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje (ZZS PK) Marcela Hájka byla před příjezdem ZZS prováděna velmi kvalitní manuální srdeční masáž na pevném podkladu, tedy velice účinná. Zachránci Lukáš Fořt, Ladislav Fišera a Martin Houdek mají díky svému včasnému zareagování nemalý podíl na záchraně bezprostředně ohroženého života.

MĚSTSKÁ POLICIE PLZEŇ

Tomáše Hein, Michal Bradáč

Devatenáct příslušníků integrovaného záchranného systému i jednoho odvážného občana ocenilo město Plzeň za záchranu života. Za strážník Tomáše Heina a Michala Bradáče převzal ocenění velitel služebny.Zdroj: MMP10. září 2021 kontrolovali kolem půl deváté večer strážníci Tomáš Hein a Michal Bradáč vlakové nádraží. Běžná služba se jim během jediného okamžiku proměnila v boj o záchranu života mladého muže. V okamžiku, kdy zahlédli na pohybujícím se eskalátoru bezvládně ležet zraněného muže, vrhli se k němu, aby jej dostali do bezpečí a poskytli mu pomoc. Muž s vážným poraněním hlavy, skalpovanou částí vlasů a mnohačetnými poraněními zad se na malou chvíli díky péči strážníků dokonce probral k vědomí. Jeho stav se ale začal záhy zhoršovat. Strážníci se jej snažili udržet při vědomí a krvácení zastavit. S pomocí dostupných prostředků si strážník Tomáš Hein vytvořil potřebný provizorní obvazový materiál. Záchranářům předali strážníci muže při vědomí a ve stabilizovaném stavu.

Tereza Schliková, Alexandr Hermann, Štefan Chmelík

Devatenáct příslušníků integrovaného záchranného systému i jednoho odvážného občana ocenilo město Plzeň za záchranu života. Na snímku příslušníci městské policie Alexandr Hermann, Štefan Chmelík a Tereza Schliková.Zdroj: MMP28. května 2021 odpoledne zavolala na tísňovou linku městské policie 31letá žena, která měla vážnou obavu o svého bývalého přítele, který je silný diabetik. Telefon nezvedal a dveře bytu neotevíral. Na místo vyrazili okamžitě strážníci. Díky sousedce se dostali strážníci ze služebny Městské policie Plzeň-střed Tereza Schliková a Alexandr Hermann po parapetu k oknu mužova bytu. Přes okno uviděli, že muž leží na posteli v nepřirozené poloze a nehýbe se. Na hlasité volání a klepání vůbec nereagoval. V té době dorazila na pomoc další hlídka strážníků. Strážník Štefan Chmelík s kolegou vylezli po žebříku k oknu, okno speciální planžetou otevřeli a vstoupili dovnitř. Jen s obtížemi jim muž sdělil, že se léčí s cukrovkou. Hlídky poskytly muži okamžitou první pomoc a byt zpřístupnily přivolaným záchranářům, kteří si muže převzali do své péče.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PLZEŇSKÉHO KRAJE

zdravotnický záchranář Rostislav Klement

Devatenáct příslušníků integrovaného záchranného systému i jednoho odvážného občana ocenilo město Plzeň za záchranu života. Na snímku zdravotnický záchranář Rostislav Klement.Zdroj: MMP30. června 2020 v odpoledních hodinách obdržely výjezdové skupiny tísňovou výzvu k výjezdu k osobě s poruchou vědomí, která se nachází v tramvaji na zastávce v centru Plzně. Při příjezdu skupin na místo se již muž probouzel (vykazoval známky opilosti). Po jeho vyvedení z tramvaje začal být agresivní a náhle napadl zaměstnance záchranné služby. Odstrčil řidiče rychlé zdravotnické pomoci před kola tramvaje, která se začala rozjíždět. Díky duchapřítomnosti a pohotové reakci záchranáře Rostislava Klementa, který řidiče vytáhl z kolejiště, nedošlo k tragédii.

Vladimír Janda – zdravotnický záchranář, Jan Vrkoč – řidič vozidla záchranné služby

Devatenáct příslušníků integrovaného záchranného systému i jednoho odvážného občana ocenilo město Plzeň za záchranu života. Na snímku záchranáři Vladimír Janda a·Jan Vrkoč.Zdroj: MMP13. února 2021 v brzkých ranních hodinách byla výjezdová skupina ze základny Plzeň-Lochotín přivolána do bytu v Karlovarské ulici, kde se měla nacházet žena s teplotami a nevolností. Záchranáři při příjezdu zjistili, že se nejedná o teploty, nýbrž o porod do záchodové mísy. V toaletě bylo nalezeno novorozeně bez známek života. RZP skupina se současně s přivoláním lékaře na místo okamžitě ujala velmi profesionálně oživování novorozence. Resuscitace byla úspěšná, a to i po stránce dobrého neurologického výsledku. Podle posledních informací je kojenec nyní v pořádku a zatím nejeví známky postižení, a to i přes ne zcela šťastný příchod na svět. Resuscitace novorozence a dítěte obecně, navíc v souvislosti s okolnostmi případu, je vždy velmi stresující pro téměř každého zdravotníka. Záchranáři museli mnoho minut zvládnout bez pomoci lékaře. Právě tyto minuty ale rozhodly o osudu novorozence.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Lukáš Vítek, Jonáš Eichinger, Petr Karban

Devatenáct příslušníků integrovaného záchranného systému i jednoho odvážného občana ocenilo město Plzeň za záchranu života. Na snímku policisté Lukáš Vítek, Jonáš Eichinger a Petr Karban.Zdroj: MMP28. února 2021 se policisté Oddělení hlídkové služby Plzeň Lukáš Vítek, Jonáš Eichinger a Petr Karban v součinnosti se zaměstnanci infekčního oddělení Fakultní nemocnice Plzeň aktivně a příkladně podíleli na neodkladné resuscitaci infekčního pacienta s covidem-19. Ten svým předchozím jednáním ohrožoval zdraví zdravotnického personálu. Po epileptickém záchvatu došlo u pacienta k zástavě srdce.