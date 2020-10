Sitta Jindřich, STAN, 16,40 %

S výsledky voleb jsem hodně spokojen, protože jsem v politice absolutní nováček a vzhledem k časovému presu, do kterého jsme se dostali, jsem vděčný za více než šest tisíc hlasů, které jsem dostal. Jsem rád, že lidé slyšeli na témata, o kterých jsme hovořili – odkaz legionářů, vztah státu a občana. Co se týče podpory, nemám nic ani proti jednomu z kandidátů, ale myslím, že co se týče pohledu dopředu, je mi blíže pan Kůs.

Liška Jiří, ČSSD, 10,00 %

Výsledky voleb mě trošičku překvapily. Čekal jsem to o něco lepší, nicméně je to čtvrté místo, mám deset procent. Ve srovnání s celostátním výsledkem ČSSD, která výrazně propadla, je to ještě dobré. Podpořím Lumíra Aschenbrennera, s nímž se znám z plzeňského zastupitelstva, a věřím, že ho podpoří moji voliči.

Fencl Oldrich, SPD, 9,24 %

Je to vítězství poklonkářů cizím pánům, je to ukázka, jak málo se naši občané zajímají o fakta a realitu a jak snadno se nechají ohlupit levnou propagandou z billboardů. Výsledek přispěje k rozkladu Evropy a západního světa, který již teď vstoupil do fáze rozkladu morálního i hospodářského. Nahromaděné chyby z minulosti se svedou na koronavirus a občanská práva se dále omezí. I proto nepodpořím ani jednoho z kandidátů.

Heřman Václav, KSČM, 8,06 %

Co mohu na takové výsledky říct? Musím je přijmout s pokorou a s odvahou se dívat do budoucna. Co se týče podpory postupujících kandidátů, tak pokud se některý z nich na mne obrátí, budu to zvažovat a případně ho doporučím svým voličům. Dosud se ale na mne nikdo neobrátil.