Napínavého klání se účastnilo 14 párů a 28 jednotlivců. Začínali mezi sebou skupinami, ze skupin postoupili první tři do pavouka, kde bojovali o první místo. Přijeli lidé ze Sušice, Klatov, z Plzně a blízkého okolí.

Šestadvacetiletý pořadatel turnaje Radim Krieglstein z klubu BSOD 33401 Přeštice hraje šipky asi devět let, inspiraci našel u rodičů. „Hrajeme v Hostinci U Zlaté Husy, momentálně tam máme tři týmy, dohromady asi 22 lidí. Jezdíme na republikové grandy a také na soustředění do Kašperských Hor, kam se rádi vracíme, máme tam i zavěšený terč,“ řekl.

Název ŠK BSOD 33401 Přeštice vymysleli zakladatelé klubu asi v roce 1996. Od té doby je shluk písmen částečně zahalen tajemstvím. „Každý, kdo do klubu nastoupí, chce pochopitelně znát ten název. Za objasnění jsou ale určité poplatky,“ řekl Krieglstein s tím, že název znají opravdu jen členové spolku a hned přidal další zajímavost. „Týmy v šipkařském sportu bývají označeny A, B, C. My se vymykáme a máme týmy X, Y, Z,“ sdělil.

Na turnaje do Přeštic jezdí lidé, kteří se těší na dobrou partu, na zábavu. Vědí, že si zahrají, protože přes prázdniny se nic nehraje a ligová sezóna začíná až v září. Nejedou sem primárně kvůli tomu, že by něco vyhráli, i když si myslím, že míváme velice pěkné ceny,“ uvedl pořadatel. „Dříve jsem hrával za Soběkury, teď hraji za Přeštice,“ prozradil jeden z účastníků turnaje, legendární hráč - osmašedesátiletý Vladimír Pluhař zvaný Řízek.

Šipky podle Krieglsteina nejsou v Čechách dostatečně proslavené, domnívá se, že část veřejnosti vnímá šipkaře spíše jako vesnické povaleče. „Přitom se na světovou špičku teď dostali i Češi, třeba Karel Sedláček, Adam Galvas a další,“ vysvětlil a dodal, že až nyní možná lidé začínají zjišťovat, že i v šipkách se dá něco uhrát, někam dostat, něco vyhrát. „Ne jen ve fotbale, hokeji nebo tenise.“

„Z Plzně nás přijelo šest. Těšili jsme se, že si zahrajeme s někým novým, v párech nás ale dali všechny do stejné skupiny. To se tak někdy stane,“ vysvětlil s úsměvem Jan Dvořák z týmu ŠK Poster Guys OKO Plzeň.

Sobotního turnaje se aktivně zúčastnily i čtyři ženy. Třiatřicetiletá Jiřina Bezděková z Přeštic se hraní šipek věnuje tři a půl roku. „Čím déle hraji, tím více mě to pohltilo. Na dnešním turnaji je skvělé, že jsou tu holky, se kterými se běžně nevídám. Člověk tak potká někoho nového, neví, co od něj čekat a při hře ze sebe vydá maximum,“ prozradila s tím, že dvě sezóny hrála softy a nyní první sezónu i steely. (Ocelové-steelové hroty se používají v klasické variantě šipek, při které se hází na sisalový terč. Plastové-softové hroty se používají v elektronické variantě, pozn. red.) „Člověk se musí naučit pořádně počítat, je to jiné, než když za vás počítá ta pípající bedna,“ dodala hráčka.

Větší turnaj dělali Přeštičtí poprvé asi před pěti lety pro nadaci Šance onkoláčkům. Pořádají také akce ve své základně v Hostinci U Zlaté Husy, ale tam mají pouze dva terče.

„Moc nám pomáhá pan Švajcr z Přeštic a Marek Kriegelstein, který nám mimo jiné poskytl prostory Restaurace Spolák. Velkou podporu máme i od města Přeštice,“ zakončil pořadatel.

Po více než třináctihodinovém boji byly v neděli ráno jasné výsledky:

Jednotlivci

1. místo Kluch Petr, ŠK Sušice

2. místo Hemerka Matěj, ŠK PAST Nezvěstice

3. místo Dražka Jiří, ŠK BSOD 33401 Přeštice

4. místo Koňařík Petr, ŠK Poster Guys OKO Plzeň

Páry

1. místo Koňařík Petr ŠK Poster Guys OKO Plzeň, Dvořák Jan ŠK Poster Guys OKO Plzeň

2. místo Hemerka Matěj ŠK PAST Nezvěstice, Louda Petr ŠK PAST Nezvěstice

3. místo Kluch Petr ŠK Sušice, Drastich Miroslav ŠK Snipers Klatovy

4. místo Krieglsteinová Zbyňka ŠK BSOD 33401 Přeštice, Krieglstein Radim ŠK BSOD 33401 Přeštice