Plzeň se za posledních několik let hodně proměnila, dnes je to metropole plná života, zeleně, moderní architektury, která se především v centru doplňuje s tou historickou, opravenou. Je to město, jež se lidem, kteří zde žijí, snaží co nejméně překážet, a chce jim životy co nejvíce usnadnit a zpříjemnit. Jsme město, které obyvatelům naslouchá a komunikuje s nimi. A snažíme se jejich přání plnit a jejich připomínky vyslyšet a něco s nimi udělat. A z toho vyplývají i témata, na které jsem se jako primátor zaměřil, a které už mají i své výsledky.

Co tedy obyvatele trápí a nač se zaměřujete?

Trápí je pocit bezpečí, který především v centru města často zmiňují. Za nemalé peníze jsme v posledních letech centrum Plzně opravili, aby se do něj vrátil běžný život, aby v něm lidé chtěli trávit svůj volný čas. Sadový okruh a ulice kolem náměstí jsou od jara do podzimu plné lidí, vznikla zde řada restaurací, kaváren a předzahrádek a město tím velmi ožilo. Nese to bohužel s sebou ale i negativa, s nimiž jsme se asi všichni někdy setkali. Parky v centru se staly místem pro setkávání různých partiček osob, které posilněny alkoholem obtěžují své okolí. To není příjemné nikomu. Proto jsme přijali vyhlášku, která v těchto místech omezuje konzumaci alkoholu. Aby tam tito lidé zkrátka přestali chodit a neobtěžovali ostatní.

Cílem vyhlášky určitě není postihovat slušné lidi. Ty může strážník jen upozornit, že se v daném místě alkohol pít nesmí a že si mohou sednout například na předzahrádku restaurace, kde s tím problém není. Samozřejmě se vyhláška také nevztahuje na trhy, oslavy, anebo kulturní akce. Vyhláška tak cílí především na ty, kteří svým chováním obtěžují okolí, jak jsem zmínil. To je jedno z témat, jež jsem si při svém nástupu zvolil za klíčové a teď i splnil.

Jaké je další z témat?

Další věcí, která město dlouhá léta trápí, je neutěšenost okolí křižovatky u Stavebních strojů, hlavně torzo budovy bývalého Carimexu, o jehož odstranění se snažíme řadu let. Věřím, že do prázdnin s jeho majitelem uzavřeme konečně dohodu a objekt bude následně zbourán. A podobné to je s vodou v Boleveckém rybníku. Ta vinou sucha ubývá už od roku 2015. Našli jsme naštěstí způsob, jak Boleváku pomoc tím, že do něj přivedeme vodu z Berounky. Nebylo to tak jednoduché, voda se vedle přečerpávání z řeky do rybníka musí i trochu upravit, ale v březnu jsme vysoutežili firmu, která stavbu zvládne, a v září, věřím, do Boleváku začne voda přitékat.

Samozřejmě není na světě člověk ten, který by se zavděčil všem, ale snažím se, a nejen já, abychom Plzeň posouvali dál dopředu a aby se tu lidem dobře žilo.

Jak těžké je stanout v čele města na tak krátkou dobu?

Mojí výhodou je, že jsem ve vedení města vlastně už od roku 2014, a to jako technický náměstek. Díky tomu mám vhled prakticky do všech oblastí a projektů, které město dělalo a dělá. Navíc tři čtvrtě roku zas až tak krátká doba není. Těch věcí, které chci udělat, jak jsem popsal i v předešlých odpovědích, není tak málo, ale stihnout určitě jdou. K tomu samozřejmě okolnosti přinášejí nové úkoly k řešení, se kterými nepočítáte, ale zvládnout je musíte. Konflikt na Ukrajině a příchod lidí, kteří před tamní válkou utíkají i k nám do Plzně, je toho asi nejvýraznějším příkladem.

Budete v podzimních komunálních volbách usilovat o znovuzvolení?

V Plzni půjde do voleb koalice SPOLU, tedy koalice ODS, TOP09 a KDU. Mým hlavním cílem je, aby koalice SPOLU vyhrála volby. A aby porazila spojenectví Pirátů a ANO, které tady v Plzni potichu vzniklo v souvislosti s pučem na Plzeňském kraji. Bude to souboj, kdo z koho. Buď SPOLU nebo „PIRANO“. A v jaké pozici budu v rámci kampaně nebo po volbách, teď nepokládám za to nejdůležitější.

Objevilo se zatím něco - kromě krize na Ukrajině - co vás ve funkci překvapilo, s čím byste nepočítal a teď je nutné to řešit?

Nevím, jestli nepočítal, ale co považuji za důležité a co mi zabírá hodně času, je novela stavebního zákona, o které jednám s vládou, především s Ministerstvem pro místní rozvoj, ale i s primátory ostatních měst, abychom našli nějaký kompromis. Pro hodně lidí to je asi vlastně trochu abstraktní téma, ale pokusím se vysvětlit, proč je to pro nás pro všechny důležité trochu konkrétně.

Jsme jedním z mála velkých měst, které má schválený a dnes již i aktualizovaný nový Územní plán. Ten navrhuje vizi našeho města na minimálně příštích deset let. To je v situaci, kdy minulá vláda přijala nový stavební zákon, který potlačuje právo samosprávy na plánování, výstavbu a rozhodování v území skoro zázrak. Například Praha na něm pracuje už dvacet let a stále ho nemá hotový. V současné době hrozí, že budeme muset Územní plán znovu přepracovat, protože předchozí vláda s paní exministryní Dostálovou za ANO schválila, aby všechna města a obce měly standardizované územní plány. To je ale úplná hloupost. Všem je jasné, že město jako Plzeň má úplně jiné potřeby a rozvojové možnosti než třeba některá obec s tisícovkou obyvatel. Účinnost stavebního zákona je teď potřeba odložit a některé hrubé chyby opravit.

Jak dobře je Plzeň připravená na příliv ukrajinských uprchlíků? Jak se s ním podle vás vypořádá?

Jde o situaci, na kterou jsme se nemohli dopředu připravit. Vše se seběhlo během několika mála dnů, kdy po vypuknutí konfliktu do Plzně začali přijíždět první uprchlíci. Tito lidé utíkají před válku a je pro nás prakticky nepředstavitelné se vžít do situace, že bychom se měli sebrat ze dne na den a odejít do cizí země, opustit všechno, co máme a začít vlastně úplně znovu, a přitom nevědět, jak dlouho to bude trvat. Díky koordinaci státu, kraje a města pomoc funguje skvěle. Obrovskou zásluhu na tom, že to tak je, má především můj kolega náměstek David Šlouf. Je to právě on, kdo na začátku prakticky z ničeho dokázal nastavit vše potřebné tak, aby pomoc těm, kteří jí potřebují, fungovala. Nastavil ji ale i tak, aby fungovala pro město a naše obyvatele. Důležitá je také velká vlna solidarity od Plzeňanů, je to až neuvěřitelný příběh, a za to musím všem moc poděkovat.

Bude mít podle vás příliv Ukrajinců nějaký dopad na bezpečnost v Plzni?

Ti lidé, kteří sem přicházejí, sem nejdou kvůli podpoře dvou, anebo pěti tisíci na měsíc. Ani kvůli tomu, že budou po městě moct jezdit zadarmo tramvají. Ti lidé sem přišli, aby si zachránili život a životy svých dětí. To je to nejcennější, co mají. Za tu relativně krátkou dobu je vidět, že zde chtějí žít normálním životem. Tedy chodit do práce, do školy tak, jako žili doma a tak, jako žije většina z nás. Samozřejmě v každé společnosti se najdou lidé, kteří mají svůj život a své hodnoty nastaveny jinak. Tak jako u nás. S tím samozřejmě musíme počítat. V každé společnosti jsou lidé dobří a pak ti méně dobří. Nehledal bych v tom ale nějaké výrazné rozdíly.

Muselo vedení města kvůli válce na Ukrajině odložit nějaký projekt?

Situace obecně je komplikovaná už delší dobu, a to nejen kvůli válce na Ukrajině. Dramaticky se zvýšily ceny úplně všeho, například ve stavebnictví není výjimkou, že až dvojnásobně. S tím se nějak musíme popasovat a zatím nám to jde celkem úspěšně. Válka na Ukrajině k tomu přinesla ještě úbytek pracovní síly, tak uvidíme, jak dlouho tento výkyv potrvá. Nicméně co se týká města, tak zatím vše pokračuje tak, jak má. I proto, že jsme v minulých letech vždy zodpovědně připravovali rozpočet. Nežijeme na dluh. Na dlouhodobější projekty si spoříme ve fondech. Daří se nám současně i dobře čerpat evropské dotace.