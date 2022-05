V čele Plzně by jako svého nástupce rád viděl stanout spolustraníka Davida Šloufa, současného ekonomického náměstka primátora.

Do letošních komunálních voleb v Plzni jdou ODS, TOP 09 a KDU-ČSL společně v rámci koalice SPOLU. „Nekandidovat je čistě mé osobní rozhodnutí. Nechci pokračovat v exekutivní komunální politice,“ řekl Šindelář. „Pokud o to bude plzeňská ODS stát, jsem připraven kandidovat na řadového zastupitele. Do předvolební kampaně vložím veškeré síly, aby koalice SPOLU uspěla a vyhrála v Plzni volby,“ dodal primátor s tím, že jednoznačně nejlepším kandidátem na plzeňského primátora je podle něj David Šlouf.

Děti ze ZŠ v Božkově pomohly opuštěným kočkám

Šindelářova slova Šloufa potěšila. „Informace o tom, že by mě Pavel Šindelář rád viděl jako primátora, je poměrně čerstvá. Není to tedy tak, že bych o tom já sám věděl několik měsíců. S Pavlem k sobě máme blízko jak lidsky, tak pracovně a o to víc si jeho podpory vážím. Byl bych rád, kdyby pokračoval minimálně ve funkci řadového zastupitele,“ myslí si Šlouf. Pokud bude mít podle svých slov před volbami podporu jak ODS, tak ostatních koaličních partnerů, tak je připraven kandidaturu na primátora přijmout.

Lídrem kandidátky za ANO by měl být podle zatím neoficiálních informací současný první náměstek primátora Roman Zarzycký. Ten to Deníku nepotvrdil, uvedl jen, že jasno bude po 12. květnu, kdy se koná krajský sněm hnutí ANO. „Již proběhl oblastní sněm, na kterém všichni přítomní delegáti schválili kandidátku. Tu bude nyní schvalovat krajský sněm,“ řekl Zarzycký. Dodal, že lídr neměl protikandidáta.

Jakub Holík skončil ve službě generálního vikáře. Kvůli partnerskému vztahu

Oficiálně potvrzeným kandidátem, který už sdělil, že chce usilovat o zvolení na plzeňskou radnici, je malesický starosta Aleš Tolar, lídr STAN. Také od Pirátů už vzešla informace, kdo povede jejich volební kandidátku. Bude to šéf zastupitelského klubu Pavel Bosák.