Stavební zákon je podle mého názoru nutné předělat. Jeho změna je nezbytná. Pokud o to budu požádán, jsem připraven panu ministrovi Ivanu Bartošovi (ministr pro digitalizaci a místní rozvoj, pozn. red.) v této souvislosti pomoci. Město Plzeň je jedním z velkých měst, které má schválený a aktualizovaný nový územní plán navrhující vizi na minimálně příštích deset let. A to za situace, kdy minulá vláda přijala nový stavební zákon, který potlačuje právo samosprávy na plánování, výstavbu a rozhodování v území. Nebude-li tento zákon důkladně přepracován, bude výstavba v Plzni paralyzována a ceny bytů ještě více porostou. Dále se chci zaměřit na bezpečnost v Plzni. Plzeň není podle statistik nebezpečným městem. Nicméně se v ní dnes pohybují lidé bez domova a zahraniční agenturní pracovníci. Víme všichni, že v Plzni existují místa, která jsou do očí bijící, a kde se shlukují tyto skupinky lidí, popíjejí alkohol a obtěžují svých chováním ostatní lidi. Dobře víme, že je to centrum města - Americká, západ od Klatovské a tak dále. Městská policie zatím nemá žádné "páky" na to, jak situaci s podnapilými bezdomovci na lavičkách řešit. Během několika týdnů proto přijdeme s vyhláškou, která zakáže ve vybraných lokalitách města konzumaci alkoholu na veřejnosti. Týkat se to bude zejména středu města, ale i lokalit vzdálených. Díky tomu policie konečně dostane do ruky nástroj, jak zajistit v těchto místech pořádek. Cílem nebude, aby si Plzeňané nemohli dát pivo na oblíbené předzahrádce, na koncertu nebo si připít na Nový rok. Cílem je, aby si ‚partičky‘ bezdomovců či zahraničních agenturních pracovníků přestaly dělat zejména z centra města svoji předzahrádku. Nebude to samozřejmě jednoduché. Je mi jasné, že problém nezmizí mávnutím kouzelného proutku ze dne na den, ale společně s městskou policií se o to budeme snažit. Další prioritou je doplnění vody do Velkého boleveckého rybníka. Všichni ví, že jeho hladina klesá. Důvodem je sucho. Pokles hladiny vody ohrožuje relaxační funkci, kterou pro Plzeňany Bolevák má. Za tím si stojím nejen já, ale i odborníci, kteří se touto situací zabývali. Projekt na přivedení vody do Velkého boleveckého rybníka z řeky Berounky je hotový. Zahajujeme soutěž o zhotovitele a v říjnu by mělo být hotovo. Udělám všechno pro to, aby od října začala voda z Berounky do Boleváku natékat.

Plzeň má nového primátora. Podle očekávání se jím stal Pavel Šindelář

Za prioritu jste označil také odstranění nechvalně proslulého objektu Carimex na Rokycanské třídě. Kdy by k tomu mohlo dojít?

V současné chvíli má lokalita Carimexu nového majitele. Jsme s ním v intenzivním jednání. Vyměňujeme si dohody o spolupráci, jejichž výsledky by mělo být zbourání Carimexu a výstavba bytů, kanceláří a obchodního zařízení, které zlepší tuto bránu do města Plzně. Jednání zatím probíhají z mého pohledu dobře. Věřím, že nejpozději v květnu předložím tuto dohodu do zastupitelstva. Samotné zbourání bude hodně vázáno na jednotlivé kroky, nebude to okamžité. Nicméně dohoda zaváže vlastníka právě k tomuto kroku. Jsme připraveni poskytnout veškerou součinnost k tomu, aby se tato lokalita zlepšila. Chtěl bych, aby byl do konce mého volebního období Carimex zdemolován a brána do města Plzně se tak pro přijíždějící stala přívětivější.

Jaké je to převzít primátorskou funkci po Martinu Baxovi? Jaké jsou vaše pocity po zvolení primátorem?

Když jsem přebíral primátorský řetěz, bylo asi vidět, že se mnou hýbaly emoce. Být primátorem čtvrtého největšího města je samozřejmě velká čest, ale i velká zodpovědnost. Budu se snažit být co nejlepším primátorem Plzně. Jako technický náměstek jsem měl na starosti investice, projekty, územní plán. Věřím, že jsem tu pozici zvládl a teď bych rád, abych zvládl i pozici primátorskou.

Letos na podzim budou komunální volby. Jste připraven kandidovat a ucházet se o pozici lídra?

Jsem pouhých několik desítek minut novým primátorem, takže v tuto chvíli na to neumím odpovědět. Jestli to zvládnu, bude mě to naplňovat. Mohu pouze říci, že budu hledat odpovědi v čase. Nemůžu vyloučit žádnou variantu.

