„Šlo o samce, a my zatím netušíme, proč na hnízdo přestal létat. Zůstala tam jen samice, která krmila vylíhlá mláďata,“ říká ochránce zvířat a ornitolog Karel Makoň ze Záchranné stanice živočichů v Plzni, a dále popisuje smutný příběh. „Podle informací, které jsme dostali, jeden dospělý čáp z hnízda pak shodil postupně dvě mláďata. Následně pak další, třetí. Nutno ale říci, že určitě nešlo o čapí mámu, ale o jiného dospělého jedince,“ poukazuje s tím, že takové události se na hnízdech čápů bílých někdy stávají.

Podle ornitologů totiž čáp využil příležitosti, kdy samice od mláďat byla pro potravu, a její mladé shodil z hnízda. Snažil se tak přirozeně obsadit hnízdo. Nyní už na hnízdo nelétá ani zmiňovaná samice. „Hnízdo obsadil jiný pár a vypadá to, že by mohli mít snůšku. To ještě v letošní hnízdní sezóně stihnou,“ dodává ornitolog.

I když se může zdát příběh čápů z Tachova až tragický, nejde o událost v přírodě nevídanou. Ochránci zvířat a ornitologové ale v podobných případech pečlivě zvažují, zda mláďatům pomoci. „Pomáháme mláďatům v mnoha případech, kdy ale dojde k úhynu dospělého jedince vlivem činnosti člověka, tedy jde o nepřirozenou smrt, jako například, když čáp uhyne na drátech vysokého napětí. Dění na hnízdě v Tachově jsme sledovali s kolegou Karlem Bobálem, ale nezjistili, proč tam samec nelétá, proto jsme hned nezasahovali do zákonů přirozeného vývoje, zachování zdravé populace,“ vysvětlil Karel Makoň.