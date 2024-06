Místo nepřehledné, rušné křižovatky na hlavním tahu mezi Plzní a Stříbrem, vzniká od konce letošního března kruhový objezd s přechody pro chodce, které tam dosud chyběly. Práce jsou rozděleny do tří etap. Do dokončení první části zbývají necelé tři týdny. Provoz v obci teď řídí semafory, silnice na Město Touškov je zcela uzavřena. Výjimku mají autobusy, které jezdí po provizorní komunikaci.

Podle technického ředitele krajské správy a údržby silnic Martina Víta potrvá první etapa do 10. července: „Bude následovat krátká druhá etapa zhruba od 11. do 24. července, kdy se dodělá začátek ve směru od Plzně a zruší provizorní komunikace. Omezení bude stejné jako teď, ale autobusy už pojedou po nové silnici.“ Během třetí etapy bude od 25. července do 25. září kompletně zavřená větev křižovatky na Nýřany. Objízdná trasa povede přes Křimice, západní okruh, Vejprnice a Tlučnou.

Řidiči se musí v dopravních špičkách obrnit trpělivostí. „Jezdím tudy na Hracholusky na chatu a hlavně v pátek vpodvečer se tady čeká dost dlouho, projedu třeba až na třetí zelenou,“ upozorňuje ve frontě u semaforu pan Milan za volantem Octavie. V dalším autě čeká mladá maminka Tereza se dvěma malými dětmi. „V Kozolupech mám rodiče, jezdím sem dost často. Ale většinou mimo špičku, takže ani moc nečekám. A hlavně, že už tady bude ten kruháč, o kterém se mluví už asi dvacet let,“ říká.

Plzeňská univerzita má dva nové profesory

Starostka Kozolup Michaela Opltová, očekávala mnohem větší dopravní komplikace. „Samozřejmě ve špičkách se čeká déle, ale žádné stížnosti jsem nezaznamenala. Navíc lidé se rychle naučili jezdit po objízdných trasách. My jsme tady rádi, že konečně budeme mít okružní křižovatku. Já jsem na úřadu už 14 let a usilovali o ni už předchozí starostové.“

Obec se na krajské investiční akci za téměř 15 milionů korun podílí necelými čtyřmi miliony, za které vybuduje mimo jiné chodníky. K bezpečnosti chodců přispějí přechody, které tam dosud chyběly. „Na vyústění všech čtyř větví křižovatky vzniknou přechody. Předtím to bylo hodně nebezpečné, hlavně pro starší lidi a děti bylo náročné přeběhnout ty široké silnice, aby měli jistotu, že je něco nesrazí. Takže řidiči, kteří teď stojí v koloně, jsou možná naštvaní, ale pro nás obyvatele Kozolup je to půl roku komplikací, ale budeme mít konečně novou křižovatku,“ uzavírá starostka.