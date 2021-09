Během debaty se řešila také výstava parkovacího domu u Luny, díky němuž by mohlo na Borech vzniknout 300 nových parkovacích míst. Borský parkovací dům už má stavební povolení.

Obyvatelé okolních domů upozorňovali hlavně na to, že kvůli stavbě padnou desítky stromů a že budova o 52 bytech zastíní jejich obydlí. Podle Ireny Vostracké, ředitelky Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, je v místě, kde má vyrůst čtrnáctipatrový dům, historicky vymezeno území pro stavbu. „Již před několika lety bylo schváleno územní rozhodnutí na výstavbu domova důchodců na tomto městském pozemku v Heyrovského ulici. Z původního plánu sice sešlo, ale jde o stejný záměr, tedy o výstavbu budovy v tomto území,“ podotkla Vostracká.

„Na studie revitalizace veřejných prostranství navážou příslušné investiční akce, kdy pro příští roky počítáme s postupným zpracováním projektů jednotlivých etap a následnou realizací. To se bude týkat i sídliště Bory, kde nejblíže k realizaci je revitalizace vnitrobloku Heyrovského/Mandlova/Luďka Pika,“ dodal první místostarosta třetího plzeňského obvodu Petr Baloun.

