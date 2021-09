Jablka dozrávají a moštárny v regionu jedou na plné obrátky. Bez kvalitního domácího moštu si totiž mnozí lidé nedokáží podzim ani představit. Podle moštářů je zájem o zpracování ovoce velký a každoročně roste.

Úroda v kraji je letos povětšinou průměrná. „Kvůli špatnému počasí ale jablka na stromech hnijí a padají. Na druhou stranu je však toto ovoce díky vydatným dešťům šťavnaté. Máme tak větší výtěžnost, pohybuje se od 60 až po 70 procent. Z kila jablek dokážeme vyrobit až 0,7 litru,“ řekl Deníku předseda Českého zahrádkářského svazu Plzeň Jaroslav Salášek.

Svaz moštuje již od konce srpna, pokračovat bude až do konce října. Za zpracování kilogramu donesených jablek lidé zaplatí šest korun. „Chodí mnoho zákazníků. Jsme totiž jedna z mála moštáren na území Plzně. V roce 1982, kdy byla výrobna založena, jich bylo deset. V průběhu let se ale zrušily, protože moštování není zrovna finančně atraktivní záležitost,“ uvedl Salášek.

Také podle Davida Melichara, který provozuje moštárnu v Úhercích u Nýřan projevují lidé o moštování velký zájem. „Výtěžnost jablek se letos pohybuje od 60 do 85 procent, dle odrůdy, zralosti a dle místa, na kterém strom roste,“ informoval Melichar s tím, že jablka bude zpracovávat zhruba do poloviny listopadu. „ Uvidíme ale podle zájmu. Hlavní záběr je vždy v září a říjnu, pak to začne opadávat,“ uzavřel.

Rovněž do Moštárny Klatovy nyní přichází mnoho milovníků ovocného moku. „Lidé zaplatí za zpracování kila jablek pět korun,“ sdělila za moštárnu Pavlína Hrachová.

Kde moštují

ZO ČZS Plzeň – Letná – Pod Švabinami 53 – každou sudou neděli a každé sudé pondělí až do 1.listopadu 2021, od 15 do 18 hodin; kg/6 Kč doneseného ovoce

ZO ČZS Plzeň – Božkov - Libušínská 92 – každé pondělí do konce října od 14 do 18 hodin; kg/6 Kč doneseného ovoce

ZO ČZS Plzeň – Roudná – K Ráji 27 – každý čtvrtek od 15:30 do 17:30, každá neděle od 10 do 13 hodin; kg/6 Kč doneseného ovoce

Moštárna Úherce – pondělí, středa, pátek, neděle od 9 do 18 hodin, do 50litrů 8 Kč/litr, nad 50litrů 7Kč/l

Moštárna Klatovy – každá sobota od 14 do 16 hodin

Moštárna ZO ČZS Planá, Hvězdná 965 - každá sobota od 25.9. do 6.11. - od 8 do 13 hodin