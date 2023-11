Slova lékaře po porodu byla jako bodnutí nožem do srdce, vzpomíná Maruščina maminka.

Šestiletá Maruška z Plzeňska, která trpí hned několika závažnými nemocemi, zdraví čtenáře Deníku. | Video: se svolením rodiny

Když se narodila, nevážila Maruška, která se svými rodiči bydlí v Líních na Plzeňsku, ani kilogram a vešla se do větší dlaně. Prognózy lékařů nebyly optimistické, maminka s tatínkem byli dokonce varováni, že z ní bude téměř jistě ležák. Později jí byla mimo jiné diagnostikována dětská mozková obrna či epilepsie. Přesto je z ní dnes veselá a usměvavá holčička, která v září začala chodit do běžné předškolní třídy v mateřské škole, kde jí pomáhá asistentka pedagoga. Stojí to ale ji i její rodiče hodně úsilí.

Zdroj: se svolením rodiny

„Před šesti lety se nám obrátil život vzhůru nohama. Těšili jsme se na naši vymodlenou holčičku. Bohužel se ale kvůli velkým zdravotním komplikacím ke konci těhotenství, preeklampsii, naše Mařenka narodila předčasně ve 29. týdnu těhotenství a vážila pouhých 970 g. Byla tak malinká, křehká a zranitelná,“ vzpomíná paní Jitka, Maruščina maminka. Zpočátku to vypadalo, že holčička vše dožene. „Bohužel u ní ale 28 dní po porodu došlo k velmi silnému krvácení do mozku,“ dodává maminka.

Prognózy lékařů nebyly příliš optimistické. „Jeden z nich nám řekl, že pokud to vůbec zvládne, tak ať počítáme s tím, že bude ležák. Jeho slova byla jako bodnutí nožem přímo do srdce. Těšíte se na zdravé miminko a najednou jste v situaci, na kterou nejste vůbec připraveni,“ popisuje paní Jitka s tím, že dnes je za tuto upřímnost vděčná. „Tenkrát mě jeho slova zasáhla, zpětně jsem ale ráda, že byl ‚upřímný‘. Vyburcovalo mě to totiž k tomu, že jsem se zařekla, že udělám všechno pro to, aby se mýlil. Když pak Mařenku přeložili z JIP na oddělení intermediární péče, začala jsem s ní okamžitě cvičit Vojtovu metodu,“ líčí.

Snem pětileté holčičky z Plzně je udělat jednou alespoň pár krůčků

Nakonec lékaři stanovili Marušce, která před pár dny oslavila šesté narozeniny, diagnózu dětská mozková obrna s postižením zejména pravé poloviny těla. Kromě toho se potýká s hypotonií (ochabováním svalstva) a epilepsií. Její rodiče se nevzdali a snaží se ji ve vývoji maximálně posouvat. Navštěvují s ní pravidelně fyzioterapie, ergoterapie a speciální masáže, dojíždějí na hipoterapie s koňmi a 2x ročně jezdí do lázní. „Veškeré tyto aktivity a naše láska přináší výsledky. Dneska je Mařenka úžasná inteligentní holčička, která nám dělá jen samou radost. Je veselá, miluje knížky a ráda zpívá,“ neskrývá radost tatínek Jaroslav.

Maruška je na svůj věk hodně přemýšlivá. V dopisu pro Ježíška, který už má rozepsaný, nemá na rozdíl od jiných dětí jejího věku na prvním místě nějakou hračku, ale zdraví. „Teď si nechává růst dlouhé vlasy. Mysleli jsme, že je to proto, že je holčička, ale ona si je chce nechat, protože je chce darovat jiné holčičce, která vlásky nemá. To vymyslela sama,“ přibližuje maminka uvažování malé předškolačky.

Mysleli, že jde o běžné krvácení z nosu. Vyklubala se z něj zákeřná nemoc

Od března letošního roku začali Maruščině rodině pomáhat i Dobří andělé, kteří prostřednictvím nadace Dobrý anděl podporují pravidelnými příspěvky rodiny s dětmi, v nichž se dítě, maminka či tatínek potýkají s onkologickým nebo jiným vážným onemocněním. „V srpnu Maruška absolvovala intenzivní týdenní fyzioprogram v Plzni a v září jsme já s dcerou byly v lázních. Příspěvky od Dobrých andělů využíváme na pokrytí těchto nákladů, nejrůznějších terapií a úhradu doplatků léků. Jejich pomoc je úžasná, bez ní by to snad už ani nešlo. Opravdu z celého srdce jim děkujeme, že se díky této jejich pomoci můžeme plně soustředit na další rozvoj Mařenky a nemusíme se neustále zabývat tím, kde na to našetřit. Částky, které investujeme do terapií a různých hygienických pomůcek, jdou měsíčně do tisíců,“ dodává paní Jitka.