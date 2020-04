Záchranáři přijedou ke staršímu pacientovi s náhlými zdravotními obtížemi. Ten je ale zmatený a nedokáže říct, s čím se léčí a jaké prášky bere.

Právě v těchto situacích má v kraji pomoci nový projekt nazvaný Seniorská obálka. Ve formuláři zdravotníci naleznou nejen informace o zdravotním stavu dotyčného, ale také například o lécích, které užívá.

Podle plzeňského lékaře a záchranáře Romana Svitáka je seniorská obálka velkou pomocí. „V 80 % případů lidé nemají doma žádné lékařské zprávy a často mají chaos v lécích. Záchranáři netuší, jakými chorobami nebo alergiemi dotyčná osoba trpí a jaké léky pobírá. Je pro ně proto velmi složité se zorientovat,“ řekl Sviták.

DO KAŽDÉ DOMÁCNOSTI

„V mnoha případech často vyjíždíme ke starším lidem, kteří si omylem vysadili léky na srdce. Za dva až tři dny se u nich objeví dušnost a volají záchranku. Někdy je jejich stav už natolik vážný, že nemohou komunikovat. Seniorská obálka nám tak pomů-že se v krátkém čase dozvědět veškeré potřebné informace o pacientovi a rychle rozhodnout o další péči,“ vysvětlil lékař s tím, že obálka by se měla rozšířit do co největšího počtu domácností. „Obálku je nutné umístit na viditelné místo, nejlépe na lednici nebo vnitřní stranu vchodových dveří,“ doplnil.

Senioři si do formuláře vyplní nejen údaje o zdravotním stavu a užívaných lécích včetně dávkování, ale také kontakty na blízké osoby a praktické lékaře. Údaje by měli podle potřeby aktualizovat.

Projekt vytvořilo ministerstvo práce a sociálních věcí a zaštítil jej Plzeňský kraj. „Lidé obálky obdrží buď prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb nebo od měst. V kraji se již zapojila města jako například Dobřany, Nýřany nebo Tachov,“ uvedla krajská radní pro zdravotnictví Milena Stárková s tím, že formulář a veškeré informace naleznou zájemci také na stránkách Plzeňského kraje.