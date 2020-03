Opatření, které má chránit před šířením nového typu koronaviru starší občany, pro které nákaza znamená největší riziko, si obyvatelé Plzně vzali evidentě k srdci. Ještě pár minut po desáté jen několik mladších opozdilců opouští obchod se svým zaplaceným nákupem. Nově příchozí evidentě splňují státem nařízený věkový limit. Jediným problém je fakt, že jich na desátou dorazilo několik desítek a stojanů na nákupní košíky se tvoří fronta.

Ochranka, která má právo kontrolovat občanské průkazy, tak před vstupem do marketu tak nemusí nikoho vykazovat. Na obchodě visí nápis, že od 10:00 do 12:00 mají přednostně nakupovat lidé nad 65 let. „Viděli jsme to v televizi, tak se doporučením řídíme. Vždyť nás to má chránit,“ říká sedmdesátiletá Věra, která tlačí nákupní košík. Do obchodu dorazila se svým manželem.

Žádnému z nakupujících nechybí ochrana dýchacích cest. Lidé používají roušky i šátky. „Roušku mi ušila z prostěradla manželka. Jinou jsme nesehnali,“ vysvětluje Josef, který si přijel pro čerstvé pečivo.

Podobný obrázek byl vidět i u dalších plzeňských obchodů. Ani u hypermarketu Albert na Rokycanské nemusela ochranka řešit žádný problém. Na poloprázdném parkovišti zastavovala po desáté hodině auta pouze se seniory.