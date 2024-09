Obhájce senátorského křesla Pavel Karpíšek (ODS), který byl např. dle sázkové kanceláře Fortuna jednoznačným favoritem s kurzem 1,55, skončil až třetí a nedostal se do druhého kola. Jasně zvítězil Petr Vanka (ANO), spolu s ním postupuje starosta Břas Miroslav Kroc (STAN). Volební účast v okrsku byla 30,75 procenta.

Vanka (60), který je 1. náměstkem hejtmana Plzeňského kraje pro regionální rozvoj, IT a EU, získal 12 126 hlasů (35,44 procenta). „Přiznám se, že jsem takový výsledek nečekal. Očekával jsem to mnohem těsnější a postup s jiným soupeřem. Tohle mě hodně překvapilo,“ uvedl Vanka s tím, že svůj výsledek ale bere jen jako jakési namlsání. „Velký náskok může být ošemetný, pořád jsem to já na jedné straně a na druhé straně vláda, ta pětikolka, nebo jak to nazvat,“ řekl vítěz prvního kola, jenž si je vědom, že voliči neúspěšného Karpíška z ODS mu ve druhém kole zřejmě příliš nakloněni nebudou. Doufá proto, že přijdou všichni, kteří jeho jméno vhodili do urny v prvním kole.

Lístek se jménem starosty Břas na Rokycansku Miroslava Kroce (57) vhodilo do urny 8 544 voličů (24,97 procenta). „Překvapilo mě to. Měl jsem skromnou kampaň, nemohl jsem si dovolit velkou, navíc jsem měl hodně práce na obci i v Sokole. Děkuji moc za hlasy, vážím si jich,“ řekl Deníku nečekaný postupující do druhého kola, který si je vědom toho, že Vanka zvítězil s poměrně výrazným náskokem a je favoritem i pro druhé kolo. „Já mohu nabídnout pracovitost, slušnost, znalosti,“ dodal Kroc.

Pro bývalého učitele a současného starostu Vejprnic a zároveň senátora Karpíška (55) hlasovalo 6 921 lidí (20,23 procenta). O tom, že zůstal před branami druhého kola, podle něj rozhodla negativní kampaň, která proti němu byla v poslední době vedena. „Děkuji těm, kteří se nenechali touto kampaní ovlivnit a hlas mi dali. Ale je to součástí předvolebního dění a já to tak beru. Ve druhém kole přeji úspěch starostovi Břas,“ uvedl pro Deník Karpíšek.

Čtvrtý skončil rokycanský starosta Tomáš Rada (KDU-ČSL) s 11,04 procenta a pátý úředník z Rokycan Jaromír Pěnkava (SPD) s 8,30 procenta.

Druhé 2. kolo senátních voleb se uskuteční v pátek 27. září a sobotu 28. září.