Kampaň do senátních voleb za volební okrsek Plzeň město zahájil ve středu současný senátor a dlouholetý starosta druhého plzeňského městského obvodu Lumír Aschenbrenner, který kandiduje za Koalici pro Plzeň a svůj mandát bude obhajovat poprvé.

Lumír Aschenbrenner | Foto: DENÍK/Zdeněk Vaiz

Podle něj má senát pro občany České republiky smysl. „Je to pojistka demokracie. Senát zlepšuje legislativu, protože je to další vrstva, přes kterou prochází někdy až zbytečně velké množství zákonů a my některé z nich stopneme,“ odůvodnil senátor.