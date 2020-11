Kvůli pracím spojeným se světelným signalizačním zařízením nepůjdou od středy semafory na křižovatce plzeňských ulic Klatovská, Bendova a Purkyňova u Masarykova náměstí. Podle aktuální situace se tam mohou objevit i dopravní policisté, kteří by řídili provoz.

Ilustrační foto. | Foto: Pexels/Paul Volkmer

K opětovnému zprovoznění by mělo dojít nejpozději do neděle 15. listopadu. „V křižovatce budou příslušná dopravní opatření, která by měla usnadnit bezpečnost při výjezdu z ulic Bendova a Purkyňova a dále umožnit přecházení chodců přes Klatovskou ulici. Žádáme však řidiče i chodce, aby se na křižovatce chovali ohleduplně a s maximální opatrností. Policisté budou situaci monitorovat a v případě potřeby budou připraveni na vzniklou situaci zareagovat,“ řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.