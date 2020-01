Podle něj je důležité, aby si destinace udržovaly turisty delší dobu – lokální ekonomiky z nich pak dokáží profitovat.

Co jste přijel řešit do Plzeňského kraje?

V CzechTourismu jsem od března minulého roku a nyní vyjíždím do krajů, abych zjistil, co v oblasti cestovního ruchu potřebují. Důvod je úplně prostý – Praha začíná být přeplněná turisty a my se je snažíme dostat také do ostatních regionů. Agentura CzechTourism by chtěla vyrovnat rozdíly mezi Prahou a ostatními kraji, což je velice těžký úkol. Abychom uspěli, musíme se sladit na všech úrovních republiky. Plzeňský kraj jsem navštívil proto, abych se od jeho vedení dozvěděl, jaké jsou jeho priority, a mohli jsme společně pracovat na zlepšení zdejšího cestovního ruchu.

Které turistické cíle jste tedy vytyčili?

Chtěli bychom se věnovat hlavně šumavskému trojhradí, tedy Velharticím, Kašperku a Rabí. Dalším významným projektem je pěší turistika, cykloturistika, Západočeské baroko nebo industriální turismus.

Jaká místa v regionu jsou podle váš atraktivní?

Hlavním lákadlem je určitě Plzeň. Je tu pivo, Loosovy interiéry, gotické náměstí a hlavně ubytovací kapacita. Naším cílem je udržet turisty nejen v Plzni, aby například nepřijeli pouze na otočku z Prahy, ale dostat je také mimo západočeskou metropoli do ostatních koutů kraje, kde by nechali peníze pro lokální ekonomiku. Byli bychom rádi, aby cestovní ruch pomohl oživit příhraniční regiony. V roce 2023 by měla být dokončena oprava kláštera v Kladrubech, za mě poté bude prioritní propagovat Kladruby.

Která místa jsou naopak opomenutá?

S ohledem na přetíženost turistických míst jsme letos poprvé vytipovali tzv. neobjevené skvosty Plzeňského kraje. Jsou to jízdárna ve Světcích, klášter v Plasích a Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Velký potenciál má i Nepomuk.

Jak z hlediska cestovního ruchu hodnotíte Šumavu?

Na Šumavě je mnoho nádherných míst – Modrava, Prášily, Kvilda, kde je skvěle postaráno o cyklisty a běžkaře. Tam cestovní ruch funguje výborně. Když ale přejdeme na Železnorudsko, tam už tak dobrá situace není. Myslím, že Železná Ruda skýtá mnohem více možností než jen stavby apartmánů a tržiště. Problém je v tom, že pro tamní ekonomiku tam příliš peněz nezbývá.

Můžete zhodnotit projekt Západočeské baroko propagující památky i umění této doby?

Návštěvnost Západočeského baroka neustále roste. Jsem zastáncem takovýchto mikroprojektů. Je to přesně ten typ turismu, který chceme a potřebujeme. Pomalý kvalitní turismus, jenž přiláká návštěvníky, kteří za kvalitní služby přinesou s velkou pravděpodobností mnoho peněz do systému.

Jaká místa jsou nejvýznamnější pro Karlovarský kraj?

Tomuto regionu jednoznačně vévodí lázeňství. Na jaře v Karlovarském kraji chystáme klíčovou akci Travel Trade Day, kam se přijedou na tři dny podívat tour-operátoři a novináři z celého světa, kterým region kompletně představíme. Oni pak dokáží významně ovlivnit turisty tak, aby se na Karlovarsko přijeli podívat. Lázně navštěvují hlavně Rusové a Němci, v poslední době se ale daří dostat tam také turisty z Číny nebo Indie. Hoteliéři si však musí zvykat na to, že na rozdíl od Rusů a Němců u nich stráví Číňané maximálně dva dny. Aktivity turistů se snažíme doplnit o zážitky. Spolupracujeme například s Moserem, kde si lidé mají možnost v rámci workshopů vyrobit vlastní skleničky.

Je pro západní Čechy důležité, že Krušnohoří vstoupilo do UNESCO a dost možná tam vstoupí také lázně?

Vstup do UNESCO samozřejmě zvýší zájem u zahraničních turistů, je to stále punc kvality. Destinace je navíc unikátní tím, že na několika desítkách kilometrů, má UNESCO hned dvě památky. Velkou výhodou je dostatečná ubytovací kapacita v okolí a fakt, že lákadlem jsou samotné Krušné hory, ať už Plešivec nebo nový Klínovec. Tam je perfektní zázemí hlavně pro německou a holandskou klientelu. Pokud toho destinace dokáže náležitě využít, udrží turisty v regionu delší dobu, bude z toho lokální ekonomika profitovat.

Jak by se měly západní Čechy propagovat?

Nebál bych se zdejší turistiku opřít o pivo, které je sou-částí naší kultury. Všude na světě lidé znají Pilsner (pivo plzeňského typu, pozn. red.), ale málokdo tuší, že pochází z Plzně. Plzeň je navíc skvěle položená a je sem dobré spo-jení, leží takřka u letiště, jezdí sem vlaky z Německa, pendolino. Toho je nutné využít a turisty postupně dostávat i do dalších regionů.