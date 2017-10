Sedmiletý chlapec jel načerno, dluh přišli vymáhat exekutoři

Plzeň - Nesplacený dluh za jízdu se vyšplhal na 80 tisíc korun.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Pavel Korelus

Domáhali se, aby do dvou dnů zaplatil 80tisícovou pokutu, jinak mu zabaví majetek. Šlo o neuhrazený dluh jeho postiženého syna z doby před šesti lety. Plzeňan se obrátil na zástupce společnosti Tady a teď, kteří do případu vstoupili.

„Kontaktovala jsem exekutorskou kancelář, že by měla běžet 15denní lhůta, v níž potřebujeme zjistit podrobnější informace. Otec o žádném nesplaceném závazku neměl ani ponětí,“ vysvětlila terénní pracovnice Tereza Dvořáková.

Lékaři diagnostikovali u Petrova syna středně těžkou mentální retardaci. Když nastoupil do praktické školy, dojížděl městskou dopravou. „V té době už se vyřizovaly doklady na ZTP/P. Prvňáčka odchytl revizor třikrát. Protože neměl jízdenky, nechal ho podepsat pokutu,“ uvedla.

Rodina tehdy měla prozatímní zázemí v azylovém domě, upomínky ani oznámení o následné žalobě tedy nedostala. „Neměla trvalé bydliště, takže veškerá pošta jim přicházela na městský úřad,“ sdělila terénní pracovnice, která požádala o zastavení exekuce. „Naši argumentaci jsme mimo jiné podložili lékařskými zprávami a nakonec vyhráli,“ dodala.

S dětskými dlužníky se zaměstnanci společnosti Tady a teď setkávají častěji. A zpravidla nekončí odpuštěním dluhu, jenž se za roky nahromadí. „Ročně se jedná asi o dvacet případů. Děti se bojí o pokutě před rodiči mluvit, zapomenou na to nebo si myslí, že jejich chudí rodiče peníze nezaplatí,“ konstatovala. Nesplacené, někdy statisícové či dokonce milionové závazky na dlužníky obvykle vyskočí až v 18 letech. „Vstup do dospělého života jim to komplikuje. Špatně se začlení do společnosti, bydlí na ubytovnách a obvykle pracují načerno,“ zdůraznila.

Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP) letos změnily přístup k vymáhání dluhů. Stále v něm však figurují nezletilí.

Jestliže si dítě nekoupí lístek a chytí ho revizor, musí na místě zaplatit 200 korun (případně do 21 dnů uhradit 300 Kč). Vedoucí přepravní kontroly na pokutu písemně upozorní rodiče, případně jim pošlou upomínku.

„Seznam dětských dlužníků pošleme na OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí), který by měl s rodinou komunikovat. Dojde-li případ až k soudu, zažalujeme nejdříve dítě. Od soudu dostaneme údaje o jeho zákonném zástupci, a tak navrhneme, aby vstoupil do řízení i rodič,“ vysvětlil vedoucí odboru příjmů z dopravy Jan Schejbal. Tvrdí, že PMDP nemá nástroj, jak citlivé osobní údaje o rodičích zjistit.