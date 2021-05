Sčítání lidu pomalu finišuje. Český statistický úřad dosud obdržel téměř 3,6 milionu elektronických sčítacích formulářů a 200 tisíc listinných. Přímo za Plzeňský kraj přes 190 tisíc elektronických a téměř 11 tisíc listinných. Kdo se ještě nesečetl, může aktuálně využít elektronický nebo listinný formulář.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lenka Pospíšilová

„Komisaři České pošty roznesli v průběhu posledních dvou týdnů přes 900 tisíc listinných sčítacích formulářů do domácností v celé České republice, vyplněných jsme jich zatím dostali zpět 200 tisíc. Prosím tedy všechny, kteří mají formulář doma, aby jej vyplnili a poslali poštou v odpovědní obálce, a to do 11. května, kdy sčítání končí. Do tohoto dne je také stále možnost sečíst se online,“ říká Marek Rojíček, předseda Českého statistického úřadu. Těm, kteří se dosud nesečetli online ani si nevyzvedli listinný formulář, budou sčítací komisaři od dnešního dne opět tyto formuláře roznášet. Listinný formulář je také možné si vyzvednout i na kontaktních místech sčítání, která jsou na 53 vybraných pobočkách České pošty v Plzeňském kraji a na Krajské správě ČSÚ v Plzni.