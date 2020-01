163 621 korun. Tolik vybrali Tři králové ve druhém plzeňském městském obvodu.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Petr Škotko

„Bylo to o jedenáct tisíc méně než v loňském roce,“ řekla ekonomka městské charity Hana Stránská s tím, že ve sčítání bude pokračovat ještě v dalších dnech. „Všechny plzeňské obvody bychom měli mít sečtené do středy,“ dodala. Vybrané peníze poputují například na podporu matek s dětmi v tísni, na seniory a další charitativní projekty. Tříkrálová sbírka se letos konala už po devatenácté. Poprvé Tři králové vyšli do českých ulic v roce 2001, kdy sbírku zorganizovala Česká katolická charita.