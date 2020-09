Plzeňané i návštěvníci západočeské metropole mohou v rámci zmírnění negativních dopadů pandemie koronaviru podpořit svůj oblíbený podnik prostřednictvím nové kampaně #spoluproplzen.

Během září a října mohou lidé sbírat razítka na hrací kartu – za útratu vyšší než 100 korun – v podnicích, které dobře znají, nebo třeba i v dosud nepoznaných. „Přijali jsme řadu kroků k podpoře občanů, živnostníků, ale i například neziskových organizací, kulturních subjektů a dalších, od června již také funguje naše Plzeňská protikoronavirová dvanáctka na mírnění dopadů nouzového stavu. Jsem rád, že nacházíme i další způsoby, jak pomoci,“ uvedl primátor Plzně Martin Baxa.

ATRAKTIVNÍ CENY

Razítka mohou sbírat v místních restauracích, kavárnách, muzeích nebo galeriích, která budou označené černým srdcem. Až jich nasbírají deset, mohou začít soutěžit o ceny. „Pravidla soutěže jsou velmi prostá. Člověk musí nasbírat deset razítek na jednu kartičku, kterou pak vhodí do schránky na náměstí Republiky,“ sdělila vedoucí Odboru prezentace a marketingu plzeňského magistrátu Jana Komišová s tím, že hrací karty je možné si vyzvednout v zapojených, samolepkou označených, podnicích nebo v informačním centru na plzeňském náměstí.

Podle spoluiniciátora projektu Vincenta Bodrova, který se podílel na vzniku iniciativy Musíme si pomáhat v Plzni, je do projektu v současnosti zapojeno více než 100 místních podniků. „Projektu #spoluproplzen se účastní restaurace, bistra, čajovny, kavárny, nebo i obchody, galerie a muzea. Je vytvořený tak, aby byl pro podnikatele co nejjednodušší,“ řekl Bodrov. „Stále se přidávají další a další podniky, velmi mě to těší. Je skvělé, jak se lidé semkli,“ dodal.

Slosování soutěže se uskuteční 28. října u příležitosti oslav vzniku samostatného československého státu. Ve hře je kromě hlavní ceny, kterou je elektrokoloběžka, dalších 28 + 10 cen – lidé mohou získat například také roční rodinnou permanentku do plzeňské zoo a do plzeňské Techmanie, voucher na představení Divadla J. K. Tyla, permanentku na fotbal nebo dárkový poukaz na Plzeňskou vstupenku.