Jak jste se po dvou letech omezení těšili na oslavy?

Jsme nadšení, že tu letos můžeme být, rozhodli jsme dovézt sem tu nejzajímavější techniku a alespoň trochu návštěvníkům oslav vynahradit uplynulé dva roky. Přibližně je tu asi 50 kusů techniky.

V Křižíkových sadech jsou k vidění vozy těžké a lehké obrněné techniky, mezi nimi i plně pojízdný střední tank Sherman M4A4. Na snímku jeho majitel Pavel Rogl.Zdroj: Deník/Lenka Prokšová

Co za techniku mohou lidé v sadovém okruhu vidět?

Asi nejvíce tu lidi zajímá plně pojízdný střední tank Sherman M4A4. Dále jsou tu k vidění průzkumné automobily Ford M8, polopásové halftracky, motorky Harley-Davidson nebo těžký tahač Diamond. Dohromady tu je během slavností v našem Klubu vojenské historie 16. obrněné divize 100 lidí. Máme zde vlastní kuchyň, kde vaříme pro celou posádku, nebo dobové válečné stany. Spolu s naším klubem je tu také spřátelený Klub vojenské historie Tommy & Yankee, který tu představuje polní nemocnici. Takže celkem je tu zhruba 160 lidí.

Dobové vojenské kempy, tank Sherman i stíhačka Spitfire jsou k vidění v centru

Odkud jste tank Sherman M4A4 získali?

Po druhé světové válce sloužil tank v Belgii, poté jej získala americká armáda. Od té jej zakoupila argentinská vláda pro připravovanou válku s Chile, ke které nakonec nedošlo. Tank jsem zakoupil před několika lety v Argentině a do České republiky jsem ho dovezl na jaře 2018. Prošel celkovou rekonstrukcí a v současné době je v původním vybavení a provedení tak, jak byl vyroben ve Spojených státech amerických v roce 1943 u firmy Chrysler. Nezjistili jsme, kde přesně byl tank v minulosti využíván, ale určitě to bylo v Evropě, protože zde zůstal v belgické armádě. Je to standardní tank, vybavený tankovým dělem se spřaženým kulometem a jedním kulometem pro spodního střelce. Nahoře na věži Shermanu je ještě protiletecký kulomet.

Vyhovuje vám tento prostor více z hlediska prezentace techniky nežli místo za Plazou, kde tábor v minulých letech běžně stanoval?

Za Plazou se nám líbilo asi více, protože jsme tam mohli mít vždycky hodně kusů techniky. Velmi úzce spolupracujeme s Vojenským historickým ústavem v Praze, který nám vždy půjčuje nějaké tanky. To v těchto prostorách bohužel není možné, proto jsme sem museli dovézt výrazně méně techniky. Uvidíme, jak to bude do budoucna. Nicméně jsme určitě rádi, že někde po dvou letech můžeme vůbec být, proto jsme se snažili vytvořit tady návštěvníkům co nejhezčí prostory s nejzajímavější technikou.