Jedna třída se proměnila v kadeřnický salón, ve druhé probíhá škola líčení, v další se připravují jednohubky a slavnostní občerstvení. Škola je plná dětského smíchu i pokynů učitelek, pod jejichž vedením se děti učí společenskému chování ve všech situacích, které je v životě čekají.

Šaty z novin a jiného materiálu si děti navrhly a vyrobily samy. | Video: Deník/Pavel Bouda

„Máme tu dnes Společenský den. Děti prvního stupně se tu učí, jak se společensky chovat, jak se společensky oblékat, jak jíst, jak se líčit, jaký účes se hodí pro různé příležitosti, co je to dress code a jaký kam zvolit. Je po vysvědčení a dětem jsme před pololetními prázdninami udělali takový oddychový den, při kterém se ale naučí i praktické věci do jejich budoucího života,“ vysvětluje Ivana Loukotová, zástupkyně ředitelky pro 1. stupeň na Gymnáziu F. Křižíka v Plzni, které Společenský den pro své žáky zorganizovalo.

Několik dívek si porovnává před zrcadly svoje čerstvě dokončené slavnostní účesy i nalíčené obličeje.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

„Zkoušet různé účesy mě baví, ráda to zkouším i doma. A taky se ráda líčím, třeba když jdu s rodiči do divadla,“ říká devítiletá Kateřina. „ A já se líčím, když jedeme k babičce,“ směje se sedmiletá Viktorka.

Mezitím se z prostoru auly školy ozývá hudba. O školu společenských tanců je mezi dětmi velký zájem, stejně jako o tvorbu šatů a následnou módní přehlídku na školní chodbě.

„Děti si své modely navrhovaly samy a šaty vznikaly například z novin anebo z odpadového, ale samozřejmě čistého materiálu, jako jsou různé fólie či zbytky obalů,“ říká Ivana Loukotová.

Zdroj: Deník/Pavel Bouda

Akce tohoto typu se nekonala na škole poprvé.

„Už jsme podobnou akci jednou uspořádali, to bylo ještě v předcovidovém období. A teď po čase jsme se rozhodli, že ji obnovíme, protože tyhle děti ji ještě nezažily,“ dodává pedagožka.