Kajínek přišel na jeviště se samopalem a pokřtil album Ortelu

Pokud by šlo o pravý samopal, mohlo jít o trestný čin nedovoleného ozbrojování. V tom případě by Kajínek, který je od roku 2017, kdy mu dal milost Miloš Zeman, na sedm let v podmínce, mohl skončit znovu ve vězení.