Stále více lidí využívá při nákupu zboží na internetu samoobslužná výdejní místa s boxy. Doslova hitem se stávají v předvánočním shonu, kdy do nich lidé směřují své zásilky především kvůli úspoře času. Samoobslužné boxy najdou dnes lidé v nákupních centrech, na parkovištích, náměstích nebo autobusových zastávkách.

Podle Kamila Chalupy, mluvčího Zásilkovny, která své „Z BOXy“ začala v Česku instalovat od podzimu 2020, je vyhledává stále více lidí. „Z-BOXy dnes najdete téměř na každém rohu, u zákazníků jsou velmi oblíbené. V současné době do nich směřuje kolem 15 % všech zásilek, které klientům doručíme. Ještě v loňském roce to bylo kolem pěti procent. Celkový počet doručených zásilek do Z-BOXů se aktuálně blíží 10 milionům,“ uvedl Chalupa.

V kraji má Zásilkovna v současné době kolem 200 samoobslužných míst. „Ještě na konci minulého roku to bylo 140. Největší Z-BOX v Plzeňském kraji nám stojí v Plzni-Doudlevcích u sportovního komplexu Area „D". Dále například v areálu Klatovské nemocnice, u OC Plaza Plzeň nebo poblíž OC Galerie Slovany. Lidé je najdou také na hraničních přechodech Rozvadov a Folmava,“ sdělil Chalupa a dodal: „Z-BOXy máme v Plzeňském kraji také v mnoha obcích – obsazenost obcí nad 500 obyvatel činí kolem 90 %."

Zákazníci na samoobslužných boxech oceňují zejména jednoduchou komunikaci a rychlost. „Boxy jsou velmi snadno ovladatelné. Začala jsem je využívat minulý rok v listopadu, objednala jsem si do nich tehdy všechny vánoční dárky. Líbí se mi hlavně to, že v začínajícím předvánočním šílenství nemusím hlídat otevírací dobu obchodů, kde jsem si dárky vyzvedávala dříve. Samotné vyzvednutí zásilek trvá pár vteřin,“ pochvaluje si Plzeňanka Šárka T.

Samoobslužné boxy mohou lidé využít také od společností Mall nebo Alza. „V Plzeňském kraji máme aktuálně 61 AlzaBoxů. Nejvytíženější jsou boxy v Plzni–Bolevci, ve Skvrňanech u Lidlu a na Slovanech v Nepomucké ulici,“ uvedla mluvčí Alzy Daniela Chovancová, podle které roste zájem o automatická výdejní místa od začátku pandemie.

„Téměř 70 % dotazovaných zvolilo v dubnovém průzkumu na našem webu AlzaBox jako nejoblíbenější způsob dopravy. Z průzkumu na našem webu také víme, že jednoznačnou výhodou při využívání AlzaBoxů je pro zákazníky časová flexibilita. Nejsou omezeni otevírací dobou výdejních míst, nemusí čekat celý den na kurýra, jednoduše si zásilku z boxu vyzvednou, kdy se jim to hodí. Navíc z AlzaBoxu si mohou lidé vyzvednout i zboží z jiných e-shopů, nejen z Alzy. To je možné díky otevření naší sítě boxů již téměř všem dopravcům na trhu. Zákazníci na boxech oceňují také jednoduchost vyzvednutí i bez nutnosti instalace aplikace a rychlost dodání,“ dodala mluvčí.

