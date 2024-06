Sadaři v Nebílovech pěstují borůvky na zhruba hektarové ploše. Rostou v dlouhých řadách pod ochrannými sítěmi. „Zvažujeme další rozšíření této plochy. O naše kanadské borůvky mají zákazníci zájem. Mají trochu nešťastný název, protože tady jsou lidé zvyklí na borůvky lesní. Ale už se naučili jíst a zpracovávat i ty kanadské,“ vysvětluje vedoucí sadů Jana Zikmundová.

Za borůvky si zákazníci v Nebílovech letos připlatí. „Cena je 210 korun za kilogram. Museli jsme oproti loňsku zdražit o 25 korun. Náklady se zvedají, a to především na lidskou pracovní sílu. Prostě je to tak,“ dodává Jana Zikmundová. O samosběru borůvek podle vedoucí v sadech neuvažují: „Samosběr by byl náročný. Borůvky dozrávají postupně, je tam hodně zelených plodů. Lidé k tomu nejsou citliví a trhají všechno i to, co není zralé. Naše děvčata, která tam pracují, si musí dávat při sklizni velký pozor.“

Natrhat kyblík borůvek trvá zaměstnancům zhruba hodinu. „Do kyblíku se vejde necelých pět kilo borůvek,“ sděluje paní Věra, která v sadech pracuje pátým rokem. Čerstvě natrhané ovoce odnáší spolu s kolegyní přímo do prodejny v areálu.

Sklizeň borůvek trvá v Nebílovech obvykle do září tak, jak postupně dozrávají různé odrůdy. „Doufám, že sezona borůvek bude co nejdelší. S čerstvým ovocem jsme v naší prodejně ve velkém výpadku. Prodej loňských jablek už bude končit, švestky a třešně nám zmrzly. Pokusíme se nabídnout třešně od pěstitelů z Tachovska, tam snad něco mají a doufám, že seženeme i české švestky. Chod obchodu chceme rozhodně zachovat. Snažíme se proto napojit i na zelináře a nabízet čerstvou zeleninu,“ říká Jana Zikmundová s tím, že v září začne v sadech ještě druhá sklizeň jahod. Umožní to hydroponický způsob jejich pěstování. Jahody v Nebílovech pěstují ve foliovnících ve vyvýšených korytech, kam speciální zavlažovací systém přivádí vodu a výživu.