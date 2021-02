Společnost ICE FACTORY využila mrazivého počasí a ve čtvrtek 11. února ráno začala na náměstí Republiky navážet ledové bloky, aby z nich do večera vznikly unikátní sochy z ledu. Zhruba jeden a půl metrové ledové bloky jsou umístěny na podstavcích. „Ledoví sochaři“ je připravovali celý den, aby je k večeru mohli obdivovat první návštěvníci výstavy.

„Jeden ledový blok měří asi 150 centimetrů i s podstavcem a váží zhruba 130 kilo. Poté, co blok ořežu, může jedna socha mít tak 80 kilo. Vyřezat mi ji trvá jednu až dvě hodiny, podle detailu zvířete. Ze dřeva bych sochu vyřezával i několik dní,“ vypráví sochař Petr Šťastný z Plzně, který na náměstí z kusu ledu vyřezal například žirafu, chameleona nebo tučňáka.

„Oproti sochání z kamene nebo dřeva není socha z ledu tak pracná. Led je křehký a dobře se odštěpuje. Vyřezávám z něj čtyřikrát rychleji, než ze dřeva,“ uvádí dále Šťastný.

Co z ledu nakonec vznikne za zvířata, si sochaři volí sami. „Většinou vyrábíme zvířata robustní postavy. Obecně se nejlépe vyřezávají objemná zvířata, jako například hroch nebo medvěd. Počasí nám přeje – je pod nulou, takže pro vyřezávání máme skvělé podmínky. Můžeme se tak pustit i do odvážnějších počinů, jako například do vyřezávání zvířete s tenčími nožičkami a podobně. Nicméně kdyby dnes bylo nad nulou, bylo by to nebezpečné. Led by rychleji odtával a socha by se mohla celá zhroutit nebo poničit,“ říká.

U vyřezání do ledu si podle Šťastného člověk musí dát pozor na siluetu daného zvířete. „Ta je při vyřezávání zásadní. Tím, jak je socha průhledná, tak se veškeré detaily dost ztrácejí a silueta je vlastně to jediné, co je pořádně vidět,“ dodává.

Sochy z ledu Šťastný vytváří za pomocí řetězové pily, dláta, frézy a dalších nástrojů. Ty musí být podle sochaře hlavně dobře naostřené.

Ledových soch vznikne na náměstí podle Šťastného dohromady 12. Tradicí zůstává i možnost sponzoringu sochy, kdy je možno na jejím podstavci nechat umístit jméno sponzora ledového unikátu. Stačí kontaktovat organizátory.