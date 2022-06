Osob závislých na alkoholu a drogách v období pandemie přibylo, přispěla k tomu hlavně izolace lidí. Deníku to řekl Jakub Havlíček z plzeňského adiktologického multidisciplinárního týmu organizace Spolek Ulice. „Problém se týká osob napříč všemi socioekonomickými spektry,“ upozornil.

Plzeňský tým je jedním ze tří v republice, další působí v Praze a Ústí nad Labem. Funguje od loňského února a postaral se už o zhruba 150 osob. „Klientům pomáháme komplexně a intenzivně zhruba jeden rok. Služby poskytujeme v jejich přirozeném prostředí, protože věříme, že je to nejen ekonomicky výhodné pro společnost, ale také by to měla být norma,“ popsal s tím, že služba nabízí také podporu pro blízké závislých.

Osmadvacetiletá žena, která bojovala se závislostí na pervitinu, je klientkou týmu od května 2021. Má psychické potíže, od 12 let pila alkohol a v 18 letech začala brát tvrdé drogy. Žila s matkou, pak se ve spolupráci s pracovníky spolku přestěhovala do sociálního bytu.

Plzeňanka způsobila poprask. U Boleváku venčí hada

Žena si našla přítele, který užívá návykové látky. Začala více pít alkohol a po domluvě se nechala hospitalizovat. „S našimi klienty jsme v kontaktu i během jejich pobytu na klinice,“ poznamenal Havlíček. V současné době žije žena s přítelem v sociálním bytě a je v pravidelném kontaktu s rodiči. S pervitinem skončila, v pití pokračuje, ale má situaci více pod kontrolou.

Podle Jakuba Havlíčka má v Plzni problém s alkoholem a drogami mnoho lidí, kteří jsou zaměstnáni přes agentury. „To je pro Plzeň specifické. Lidé selžou v práci a protože jim ve většině případů zařizuje ubytování agentura, přijdou i o střechu nad hlavou,“ vysvětlil Havlíček s tím, že v západočeské metropoli je rovněž problém se sháněním bytů. „Bydlení je pro naše klienty berlička. Když totiž získá důstojné bydlení, je motivovaný ke změnám,“ dodal Havlíček. Upozornil, že služba je dostupná pro každého a lidé nemusejí mít strach přijít a říct si o podporu.

Vojenský areál Bahna ožil, historická ukázka zavedla návštěvníky do roku 1938

Také Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie pražské Všeobecné fakultní nemocnice, před časem Deníku v rozhovoru potvrdil, že během covidové pandemie výrazně narostl počet lidí, u kterých propukly problémy s alkoholem. „Už léta tvrdíme, že v naší společnosti je milion až milion a půl lidí, kteří mají spotřebu alkoholu v rizikovém pásmu. Ale nějak to zvládali, a tak se začalo vnímat jako standard, že pacientů s vážnými závislostmi nepřibývá. Jenže pak přišla pandemie se všemi omezeními a problémy. Zatímco zbytek společnosti zareagoval poměrně zdravě – lidé se začali otužovat, běhat a podobně, tato riziková skupina se během covidu dekompenzovala,“ řekl lékař.