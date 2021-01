V Plzeňském kraji vzniknou tři telefonní linky, které budou pomáhat lidem s očkováním proti onemocnění covid-19. Dvě z nich jsou určené pro seniory a mají jim pomoci s registrací do systému. Na třetí lince budou zodpovídat dotazy ohledně vakcinace lékaři.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Od pátku se v České republice mohou k očkování registrovat osoby starší 80 let pouze přes internet a právě pro ně jsou první dvě z linek přichystané, fungovat by měly od příštího týdne. „Jedna z linek bude sloužit pro plzeňské seniory, druhá pro ty ze zbytku kraje. Jsme si vědomi, že tito lidé registraci nemusí zvládnout, nemají internet a podobně. Proto jsme se domluvili s Mezigeneračním a dobrovolnickým centrem TOTEM, které seniorům s objednáním pomůže,“ uvedla hejtmanka Ilona Mauritzová. Pokud by se seniora nepodařilo zaregistrovat po telefonu, budou připraveni další proškolení lidé, kteří jej navštíví doma. „Budou vybaveni respirátory, aby byli senioři dostatečně ochráněni,“ řekla hejtmanka.