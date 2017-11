S novými dopravci mají přijít i lepší vlaky a nižší ceny

Plzeňský kraj – Kraj chce za tři roky na kolejích nové či repasované soupravy.

Krajští radní dostali na stůl studii odborníků z ČVUT, která jim má pomoci udělat další důležité kroky v takzvané revoluci ve veřejné dopravě. Hejtmanství do ní chce lákat více lidí, zajistit více spojů, nižší jízdné a co nejkomfortnější vozy.

TŘI CELKY

Aktuální studie ČVUT se zaměřuje na železnici. Plzeňskému kraji doporučuje pro všechny trati, pro něž to bude možné, vybrat nové dopravce. „Budou se soutěžit ve třech celcích. Prvním je elektrifikovaná trať Klatovy – Plzeň – Praha, kde náš úsek končí za Kařezem. Druhý celek Plzeňsko tvoří motorové trati Plzeň – Žihle, Plzeň – Bezdružice, Rokycany – Nezvěstice a Chrást – Radnice, třetí celek se jmenuje Pošumaví a Český les. V něm jsou trati Horažďovice – Sušice – Klatovy, Svojšín – Bor, Klatovy – Domažlice, Železná Ruda – Klatovy s přesahem do Plattlingu, dále Domažlice – Furth im Wald, Staňkov – Poběžovice a Domažlice – Tachov – Planá,“ popsal náměstek hejtmana pro oblast dopravy Pavel Čížek.

Hejtman Josef Bernard dodal, že kraj chce mít tyto trati přesoutěžené od prosince 2020. „Celá studie ČVUT směřuje k obohacení taktové dopravy. Aby bylo co nejvíce spojů, co nejméně prodlev mezi nimi. Soutěžemi se chceme dostat na nižší ceny a díky tomu posílit spoje,“ řekl. Hejtmanství bude mít podmínky, například aby dopravce pro trať z Klatovy do Prahy měl nové soupravy. „Pro Plzeňsko a Pošumaví a Český les budeme akceptovat i repasované soupravy, ale kvalitnější než Regionovy, které jezdí dnes,“ pokračoval náměstek Čížek.

MODELOVÝ MOST

Že nemusí všechny vlaky vypravovat České dráhy, už rok dokazuje trať Plzeň – Most, kde ministerstvo dopravy zadalo několik rychlíků soukromé společnosti GW Train Regio. Přišla s jinými vlaky a nižšími cenami a kraji se její přístup líbí. „Od Nového roku společnosti zadáme i zbylé rychlíky,“ dodal Čížek s tím, že díky soukromníkovi se ušetřilo a vznikl vlastně jakýsi modelový příklad: „Dostali jsme se ze 100 na 76 korun za jeden kilometr a v letní sezoně jsme už mohli přidat spoje o sobotách a nedělích.“

REVOLUCE POKRAČUJE

Změny čekají i autobusy, které chce kraj mít vyřešené už od začátku roku 2020. Hejtman řekl, že buď díky vlastnímu krajskému dopravci nebo díky jeho kombinaci se soutěžemi mají nové a co nejlepší vozy jezdit také na silnicích. Dopravní revoluce mezitím bude pokračovat. Od ledna 2018 začnou v kraji platit úplně nové slevy na jízdném, systém Integrované dopravy Plzeňska se rozroste o velkou část Plzně-severu a v červenci mají jeho zóny pokrýt i zbytek kraje. Plzeňskou kartu, již budou cestující kvůli slevám potřebovat, začne kromě Plzně nově vydávat 16 dalších měst a obcí. Pracuje se i na tom, aby kartu šlo nahrát do mobilních telefonů.