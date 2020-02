Zpěvák a baskytarista Kuba Ryba a kytarista a zpěvák Petr Lebeda se zastavili v redakci Plzeňského deníku.

Měla jsem vás zafixovanou spíše jako klubovou kapelu a vy se teď chystáte na velké haly…



Kuba: Prvních deset let jsme hráli po klubech, nejdřív chodilo padesát lidí, pak sto. Když byly plný klubu, tak se začaly jezdit kulturáky. Nejdřív plný nebyly, ale když jsme je dokázaly dva roky po sobě zaplnit, tak jsme před dvěma rok zkusili menší halu v Praze. A další rok to už byla větší hala v Brně. Logickým krokem pak bylo udělat si halový turné. Haly pro rockovou show nabízejí více možností než kulturáky.

Petr: Startujeme 14. února v Pardubicích, 21. února jsme v Plzni, 29. února v Českých Budějovicích a 6. března v Brně.

Sledujete s napětím prodej lístků?



Kuba: S napětím jsme to sledovali, dokud jsme se nedostali na nulu. V momentě, když už víme, že to jde do plusu, tak to už jsme celkem v klidu. Víme, že v Plzni bylo na začátku února v prodeji posledních pět stovek lístků, tak to je úžasný. Podobně vypadají i Pardubice.

A tohle turné jste si dali k 18. narozeninám?



Petr: Tak je to k oslavě naší plnoletosti. V létě si střihneme ještě pár fesťáků a v listopadu to zakončíme v pražské O2 Areně. Tam to bude naše rocková maturita, osmnáct let slavíme až v listopadu.

Kuba: To naše jarní turné jsou tedy takové rockové stužkováky. Každý ke vstupence dostane stužku, na níž budou od nás napsané vzkazy.

S fanoušky se po koncertech fotíte, zvládnete to i na halovém turné?

Kuba: Věříme, že ano. Návštěvnost se bude pohybovat tak okolo pěti tisíc lidí, tak by to snad neměl být problém. V O2 Areně to bude tak patnáct tisíc lidí. Vymysleli jsme tedy, že tam se budeme fotit s těmi, kdo budou mít stužku z jarních rockových stužkováků a přijedou i na rockovou maturitu do Prahy. S nimi se budeme klidně fotit i do tří do rána…

To je ale daleko. Co čeká vaše fanoušky v plzeňské Hale Lokomotiva 21. února?

Kuba: To bude pořádnej nástřel. Přípravy byly téměř roční. Vystoupí s námi zpěvačka Bára Zemanová, která je z Tachovska. A minulý týden jsme si zrovna psali s Pepou Bolanem z Mandrage, slíbil, že si s námi zahraje písničku. Plzeňák Pepa se jen zuje z papučí a je u nás za pět minut.

No a co zahrajete za písničky?

Kuba: Bude to vlastně náš nejdelší koncertní set, který jsme kdy odehráli. Plánujeme zahrát třicet písniček. Je těžké vybírat, už jich máme hodně. Chceme, aby to byl průřez těmi osmnácti lety, která máme za sebou. Uděláme i takovou 'spešl' věc – připravujeme takovou sedmiminutovou směsku z našich pozapomenutých starých písniček. Jsme zvědaví, jak na ni budou lidé reagovat. Teď jsme ji zrovna zkoušeli a zní to fakt super.

A můžou se fanoušci těšit i na nějakou šou?

Petr: Jasně. Jedem na sílu, takže tam budou marshaly, pořádnej zvuk i ohně… Jedeme to poctivě, staře, rockově.

Je osmnáctka také důvodem k ohlédnutí či bilancování?



Kuba: Na velký bilancování to bude až třeba po čtyřiceti letech hraní. Vždyť je nám teprve osmnáct a osmnáctiletá holka taky nepíše paměti. Je moc mladá.

Petr: Ale pak už si to zase nepamatuje…

Kuba: No, máme rozepsané nějaké knížky, ale vydávat zatím nic neplánujeme, až za hodně let. Ale ohlížíme se pořád. Říkáme si: Tamhle jsme hráli před třemi lety, tady loni…

Vždycky jsme se chtěli živit muzikou a věnovat se jí naplno. Všichni jsme si zažili, že jsme chodili do práce, a k tomu dělali muziku a bylo to samozřejmě vyčerpávající. Pro člověka, kterýho muzika baví, a vlastně nejen muzika, ale jakékoli jiné umění, je asi největším snem, aby ho jeho umění uživilo, aby si na něj nemusel vydělávat něčím jiným. Nám to vyšlo a to je v tom bilancování pro nás nejdůležitější.

A teď s tím pomáháte jiným. Vypsali jste Rockový katapult a ti, kdo v něm uspěli, si s vámi na jarním turné mohou zahrát

Petr: Dlouhá léta jsme zapojeni v projektu Pomáháte nám pomáhat. Když jsme měli koncerty, které byly vyprodané ještě před tím, než jsme stihli vylepit plakáty, tak ten peníz za plakáty a výlep jsme dali někomu, kdo to potřeboval. Byly to vždycky hodně emotivní chvilky. No a teď jsme si vzpomněli na naše začátky, jak jsme obesílali soutěže, snažili se prosadit a dost často se k nám lidi z branže otočili zády. Tak jsme vyzvali mladé kapely, aby nám poslaly nahrávky. Fanoušci pak mohou hlasovat, kdo si s námi v jednotlivých městech zahraje. Přihlásilo se 179 kapel z Česka i Slovenska. Když jsme se tím probírali, zjistili jsme, že existuje neuvěřitelná spousta skvělých klubových kapel. Některé jsme znali z dřívějška a koukali jsme, jak se vyhráli.

Kdo si s vámi zahraje v Plzni?

Petr: Hlasování vyhrála kapela Adys z Klatov.

Kuba: Podle mě jsme v hlasování udělali takovou revoluci. Mě totiž vždycky štve, že když se někde má hlasovat, tak si lidé zakládají falešné profily, aby mohli poslat co nejvíce hlasů, ale kolikrát pak ani nejdou na koncert. Teď mohli hlasovat jen ti, kteří měli vstupenku. Jeden lístek, jeden hlas.