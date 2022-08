Tak tomu je i u nejstaršího rybářského tábora v Odlezlech nedaleko Žihle, který už po třiačtyřicáté tradičně pořádala místní organizace českého rybářského svazu v Plasích. Protože tento tábor, to je pro děti i vedoucí prostě srdeční záležitost.

Seděli jsme v Plasích v hospodě U Suku a pět chlapů, kteří chod tábora už léta organizují, jakoby se z přírody nechtělo vrátit do reality běžného dne. "Bylo to náročné, mít deset dnů na starosti téměř třicet dětí není sranda, ale skvělé. Příští rok do toho jdeme znovu," s úsměvem shrnul letošní táborový pobyt u Odlezelského jezera vedoucí Michal Eschner. "Hodně dětí známe, rády se vracejí. Stejně jako já," přitakává mu Petr Šimandl, který na tábor jezdil jako dítě, a teď má na starosti chod kuchyně. Kromě obědů, které se dovážejí.

Tento tábor je totiž tak trochu jiný, bez příkazů a zákazů, nespoutaný pevnými pravidly. Režim zde určuje pouze překrásná příroda, a unikátní téměř pětihektarové jezero, které vzniklo po katastrofální povodni v roce 1872 sesuvem narušených vrstev. A právě toto téměř přes šest metrů hluboké jezero, inspirovalo plaské rybáře zde tábor založit. Začal jej pořádat Miloš Zpěváček, nestor rybářského klubu v Plasích, který pak žezlo předal současnému vedoucímu Michalovi Eschnerovi. "Stále nám ale pomáhá s organizací a skvělou radou," poděkoval mu současný táborový vedoucí.

Malí táborníci se zde, jak jinak, učí chytat ryby a další rybářské dovednosti, ale jezero nabízí i další radovánky. Lanovou skluzavku, projížďky na loďce či skoky do vody.

Fantazii při plánování táborového programu využívají vedoucí na maximum. "Děti lovily bobříka odvahy, letos jsme navštívili plaskou hasičárnu, předvedli se jim vojáci Armády ČR, střílely ze vzduchovky nebo si mohly vytočit vlastní hrneček na hrnčířském kruhu. Jo, a taky jsme letos poprvé vztyčili táborovou vlajku," pochlubil se vedoucí tábora Michal Eschner. S písní Pytlíku vrať se mi, chci mít ráj na zemi se pak nerada i letos u hořícího ohně loučila výborná táborová parta, po deseti dnech stmelená ve skvělý rybářský kolektiv.

Děti a rybáři se ale k jezeru vrátí i příští rok. A to tradičně v polovině prázdnin, od 26. července do 5. srpna.