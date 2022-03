Část rodiny ubytuje Aleksandra u sebe doma, zbylí příbuzní budou bydlet u její matky Natalije, která v Čechách také dlouhodobě žije. Když se Aleksandra ve čtvrtek dozvěděla, že Rusové na Ukrajinu zaútočili, ihned tetě zavolala. „Říkala mi, že padají bomby, přesně ale nevěděli, co se děje. Ve čtvrtek šli ještě do práce, až v pátek jim sdělili, že mají volno. Teta říkala, že se najednou v obchodech začaly tvořit fronty, lékárny byly vykoupené. Lidé stáli fronty na benzín, který následně přestali vydávat,“ popisovala počáteční hodiny války Aleksandra.

Její matka Natalja pak dodala, že sestra byla psychicky na dně. „Volala mi, že se klepe a nezabírají jí ani prášky na uklidnění. Pořád tam houkaly sirény a tak museli utíkat do sklepů. Řekla jsem jí, že se musí okamžitě sbalit a přijet,“ vyprávěla žena.

Rodinu odvezl co nejdále manžel jedné z žen. Třicet kilometrů od hranice ho už ale vojáci dál nepustili, ženy proto musely pokračovat po svých až k hranici, kde si je příbuzná vyzvedla. „Strýc a jednatřicetiletý bratranec zůstali, čekají na povolávací rozkaz. Naštěstí pustili mladšího bratrance, kterému je sedmnáct let,“ uvedla Aleksandra.

Doma museli nechat úplně všechno, včetně domácích mazlíčků. „Na Ukrajině měli dům, práci. Tety dělaly v kancelářích, práci si tady v Plzni chtějí najít co nejdříve, ale neznají jazyk, je to velmi složité. Chtějí se co nejdříve vrátit domů,“ poznamenala Humenjuk.

Část rodiny, která na Ukrajině zůstala, odjela na vesnici. „Babička chtěla zůstat. Tety a sestřenice se sem nemají jak dostat, muže už nepouští, aby je odvezli. Jsem s nimi v kontaktu. Sestřenice píše, že lítají bomby, pak je třeba sestřelí dron. Museli to začít brát jako součást života,“ sdělila Aleksandra.

Cesta na hranice byla podle ní náročná. Musela si vypůjčit velké auto, aby se de něj všichni vešli. Z Plzně vyrážela v sobotu, zpět se vrátila v neděli. "Na hranicích jsme byli brzy, čekali jsme na ně ale 24 hodin. Museli ujít 30 kilometrů pěšky a dalších osm hodin čekali na hranici. V neděli jsem měla narozeniny a tak jsem měla hezký narozeninový dárek," řekla s úsměvem Humenjuk. Válečná atmosféra na ně přitom dýchla ještě v Polsku. "Už sto kilometrů od ukrajinské hranice jsme slyšeli šílený hukot vojenských letadel. Vůbec si nedokáži představit, jaké to musí na Ukrajině, kde se bojuje."

Dodala, že zbylí členové rodiny, kteří žijí v Rusku a Bělorusku, ve válku na Ukrajině nevěří. "Ruská propaganda je opravdu silná. Myslí si, že si vymýšlíme. Posílali jsme jim i nějaké odkazy na články a teta dokonce napsala, ať nic neposíláme, že to nechce vidět," uzavřela žena.