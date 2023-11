Před několika dny proběhla médii celkem nenápadná zpráva, že končí výroba rumových pralinek. Pro mnohé z nás však ikonické čokoládové bonbóny plněné rumovou trestí znamenaly i kus dětství.

Vyráběly se od roku 1965 a našli byste je snad v každé domácnosti, schované pro nenadálou příležitost nebo k tajnému mlsání. Jejich výrobce Zora Olomouc však nyní oznámil, že z důvodu klesajícího zájmu s jejich výrobou končí. Sehnat je dnes v některém z plzeňských obchodů se sladkostmi se proto rovná zázraku.

„Už je nemáme. Ani je nemůžeme nikde sehnat, u žádného dodavatele nejsou. Lidé se na ně ale pořád ptají, zdobili jsme s nimi i dorty, to měli zákazníci rádi. Poslední balení jsme ale prodali asi před 14 dny. U nás o ně zájem neklesal, prodávaly se pořád stejně, i když ne ve velkém. Kolik jsme objednali, tolik se prodalo. Šestnáct kusů balení nám vydrželo tak maximálně měsíc,“ potvrzuje spolumajitelka cukrárny Crystal v Plzni na Klatovské Michaela Kubová. Sama je prý měla ráda také. „Bude mi po nich smutno,“ přiznává.

Chybět budou ale i zákazníkům. Především těm starším.

„Má je rád především můj manžel, cucá je pořád. Kupovala jsem mu je pravidelně k narozeninám celých 55 let, co jsme spolu. Tomu teď budou chybět hodně,“ říká osmasedmdesátiletá Plzeňačka Jitka. Její kamarádka u cukrárenského stolku přikyvuje. „Kupovala jsem je vždy jako dárek, ale dávala jsem je taky na dort. To pak byla pěkná ozdoba kolem dokola, když se něco slavilo. Ale děti je neměly moc rády, spíše dospělí,“ dodává pětasedmdesátiletá Jana Klobouková z Plzně.

Posledních několik krabiček s Rumovými pralinkami objevil Deník v oblíbené cukrárně Beruška v Plzni na Slovanech.

„Ještě tu máme asi osm balení. Že končí jejich výroba jsme ani nevěděli, je to pro nás překvapivá zpráva. Neříkám, že se prodávaly hodně, ale přidávali jsme je i do dárkových balíčků a košů, tam nesměly chybět. Náhradu za ně žádnou asi mít nebudeme, snad jen alkoholové lahvičky jako bonboniéru, ale nic, co by se pralinkám s rumem podobalo,“ říká Markéta Linhartová, zástupce vedoucího této cukrárny.

Rumové pralinky se začaly vyrábět už v šedesátých letech minulého století. Rum v nich nebyl samostatnou složkou, nýbrž jako součást náplně a tvořil méně než jedno procento dříve oblíbené sladkosti. Ta chutnala kvůli své rumové příchuti zejména mužům.

Ještě před oznámením, že legendární cukrovinka zmizí z českých regálů, kolovalo na sociálních sítích několik receptů, jak si rumové pralinky vyrobit svépomocí doma.Jeden z nich je tento. Chcete-li získat chutné a stejně veliké cukrovinky vonící po rumu, naplňte ztuhlé čokoládové formičky krémem umíchaným z Nutelly a rumu. Rozpuštěnou čokoládou pak tuto krémovou náplň zalijte tak, aby vzniklo pevné dno bonbonu. Po ztuhnutí v chladnu celou pralinku vytlačte z formiček.

Pokud vám však tento způsob výroby připadá pracný, můžete zvolit jednodušší a také často uváděný recept. Stačí ukousnout duté čokoládové figurce hlavičku, dutinu naplnit rumem a vložit do úst. Velikost figurky v tomto případě není důležitá.