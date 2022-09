Sportovně rekreační trasy podél plzeňských řek, tzv. plzeňské greenways, jsou hlavně za pěkného počasí stěží průjezdné. Právě v úseku mezi mostem Malostranská a Wilsonovým mostem totiž bývá nejhustší provoz kol, koloběžek a nejsilnější pohyb chodců. Cyklisté, pěší i třeba koloběžkáři či maminky s kočárky se tu míjejí stále těsněji a někdy cyklisté mezi chodci doslova kličkují. „Chceme umožnit všem uživatelům našich zelených stezek bezpečný pohyb podél řeky. To ale znamená i nové investice do infrastruktury při jejich rozšiřování. Tento úsek je prvním z nich,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule. „Tam, kde to bylo možné, jsme cyklisty od pěších oddělili, tam, kde to šířkový profil neumožnil, jsme stezku alespoň rozšířili,“ dodal.