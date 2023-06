Se svým velkým BMW přijíždí i čtyřiasedmdesátiletý Stanislav z Plzně. „No, já jsem hlavně rád za jakékoliv volné parkovací místo. Musím ale parkovat opatrně. Tady je to ještě dobré, ale užší místo by bylo pro takové auto problém,“ říká. Podobně reagují i ostatní řidiči. „Parkování pro rodiny je obsazené, tak parkuju tady. Pro parkování je to tady dost úzké, proto radši parkuju takhle podélně,“ vysvětluje třiatřicetiletá Plzeňačka Lenka, která přijela nakupovat v rozměrném mercedesu se svým malým potomkem. „Určitě bych rozšířila místa pro parkování a nejenom tady před obchodem,“ dodává.