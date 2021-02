V plaveckém areálu se bude moci ubytovat až šedesát lidí.

Podle plzeňského radního pro ekonomiku Davida Šloufa má nyní město vyhotovenou studii a o projektu komunikuje se zástupci Radbuzy. „Stávající objekt už nevyhovuje současným standardům, a tak jsme vyhodnotili, že do oprav nemá smysl nadále investovat a bylo by výhodnější postavit nový,“ řekl Deníku Šlouf s tím, že stavba bude pro Plzeň finančně náročná, a město proto na první etapu stavby využije dotaci od Národní sportovní agentury. „Na výstavbu podobného typu je možné čerpat až 90 milionů korun a zbytek by město dodalo z rozpočtu,“ informoval.

V budoucnu by se areál dostavěl dle možností městské kasy a zbytek eventuálně z dotačních fondů. „Během tohoto roku bychom měli alokovat finanční prostředky z rozpočtu Plzně na vyhotovení projektové dokumentace, na jejímž základě bude vydáno stavební povolení a prováděcí dokumentace pro zhotovení stavby. Následně bychom vyhradili prostředky na první etapu výstavby,“ popsal radní.

Sportovci i veřejnost

V areálu vznikne 25 metrů dlouhý bazén s osmi dráhami, venkovní bazén nebo malý výukový. „Při trénincích našich plavců využíváme celý bazén a město chce, aby tam současně mohla i veřejnost, stejně jako je tomu v bazénech na Slovanech a Lochotíně. Proto jsme se domluvili na 8 drahách,“ vysvětlil prezident SK Radbuzy Luboš Ibrmajer. Dodal, že v projektu se počítá například také s posilovnou, wellnessem, masážními místnostmi, lezeckou stěnou, dětským hřištěm a střešním sportovištěm. „Vznikne tam rovněž ubytovna pro 60 lidí a nadzemní a podzemní parkoviště. Právě parkování bylo palčivým problémem bazénu v Kozinově ulici,“ doplnil Ibrmajer.

Bazén by měl být hotový ve druhé polovině roku 2024. Poté se do něj sportovní klub přestěhuje. Co se ale stane se starým bazénem, zatím není jisté. „SK Radbuza by jej mohl darovat nebo za symbolickou korunu prodat městu, které by tam udělalo územní studii a nabídlo objekt developerům. Město si také může bazén přestavět nebo zbourat. Variant je více, ale je to otázka spíše na budoucí zvolenou garnituru,“ uzavřel radní Šlouf.